Важливе місце серед усіх закруток посідає капуста. Маринована капуста з перцем додасть смаку вашому столу впродовж холодних місяців та додасть пікантності будь-якій страві чи столу.

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Рецепт маринованої капусти з перцем

  • Час: 2 години
  • Порцій: 8

Приготування:

  • Очистіть перці та наріжте на тонкі смужки.
  • Очищений часник дрібно посічіть ножем.
  • Моркву натріть на грубій терці.
  • З'єднайте всі інгредієнти у великій мисці.
  • Викладіть їх у чисту 3-літрову банку.
  • Закип'ятіть 1 літр води та додайте всі інгредієнти (крім оцту).
  • Розмішайте маринад, вимкніть газ та додайте оцет.
  • Залийте гарячим маринадом капусту.
  • Зберігайте у прохолодному місці.