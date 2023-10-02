Важливе місце серед усіх закруток посідає капуста. Маринована капуста з перцем додасть смаку вашому столу впродовж холодних місяців та додасть пікантності будь-якій страві чи столу.
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Рецепт маринованої капусти з перцем
- Час: 2 години
- Порцій: 8
Приготування:
- Очистіть перці та наріжте на тонкі смужки.
- Очищений часник дрібно посічіть ножем.
- Моркву натріть на грубій терці.
- З'єднайте всі інгредієнти у великій мисці.
- Викладіть їх у чисту 3-літрову банку.
- Закип'ятіть 1 літр води та додайте всі інгредієнти (крім оцту).
- Розмішайте маринад, вимкніть газ та додайте оцет.
- Залийте гарячим маринадом капусту.
- Зберігайте у прохолодному місці.