Не теряют хрусткость и хорошо сохраняются: маринованные огурцы на зиму

20 июля 2023, 07:50
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Источник:

ania gotuje

Нет лучше консервации, чем маринованные огурцы, приготовленные по традиционному рецепту. Это проверенный способ хранения лучших закруток.

Рецепт с давними традициями – это проверенная классика. Вы можете быть уверены, что эта консервация простоит всю зиму. Но она такая вкусная, что вам захочется все съесть еще до первого снега.

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Рецепт маринованных огурцов

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4 литра

Так хрустяще / Фото ania gotuje

Ингредиенты:

  • 2 килограмма небольших огурцов;
  • 2 небольшие головки чеснока;
  • большой пучок укропа с зонтиками;
  • кусочек корня и листьев хрена;
  • 2 литра кипятка;
  • 4 плоские ложки каменной соли;
  • также можно давать: зеленые листья дуба и черной смородины, листья винограда или вишни.

Приготовление:

  • Огурцы тщательно промойте под проточной холодной водой. Также промойте фенхель, хрен и листья (если используете).
  • Корень хрена нарежьте более мелкими полосками, а головки чеснока удалите зубчики. Зубчики чеснока чистить не нужно.
  • Подготовьте четыре чистых банка по 1 литру. Они должны быть идеально чистыми, желательно ошпаренными кипятком. Также нужны винтовые крышки. Используйте только неповрежденные банки и крышки.
  • Все продукты разделите поровну на четыре части.
  • На дно каждой банки положите немного укропа, зубчики чеснока, кусочки и листья хрена или дуба (если есть).
  • Начинайте укладывать огурцы. Составьте их вертикально. Старайтесь поместить в банк как можно больше огурцов.
  • Вскипятите два литра воды и добавьте в нее четыре столовых ложки каменной соли. Помешивайте воду, пока в ней не растворится соль.
  • Залейте все банки горячей водой и посолите. Слегка встряхните банку, чтобы вода проникла во все пузырьки воздуха внутри банки. Рассол должен полностью покрывать огурцы.
  • Плотно закройте банки и оставьте на три дня в комнате где будет около 20 градусов. По истечении этого времени можно переместить банки с огурцами в амбар или погреб. Огурцы замаринуются примерно через две недели и максимум через 20 дней.
  • После того как банки будут закручены, их можно перевернуть вверх дном, завернуть в полотенце или хлопчатобумажную ткань и оставить до полного охлаждения.
Приготовьте к паре соленые огурцы на зиму.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська