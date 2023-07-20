Рецепт з давніми традиціями – це перевірена класика. Ви можете бути впевнені, що ця консервація простоїть всю зиму. Але вона настільки смачна, що вам захочеться все з'їсти ще до першого снігу.

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Рецепт маринованих огірків

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4 літри

Так хрустко / Фото ania gotuje

Інгредієнти: 2 кілограми невеликих огірків;

2 невеликі головки часнику;

великий пучок кропу з парасольками;

шматочок кореня і листя хрону;

2 літри окропу;

4 плоских ложки кам'яної солі;

також можна давати: зелене листя дуба і чорної смородини, листя винограду або вишні.

Приготування:

Огірки ретельно промийте під холодною проточною водою. Також промийте фенхель, хрін і листя (якщо використовуєте).

Корінь хрону наріжте дрібнішими смужками, а головки часнику видаліть зубчики. Зубчики часнику чистити не потрібно.

Підготуйте чотири чисті банки по 1 літрі. Вони повинні бути ідеально чистими, бажано ошпареними окропом. Також потрібні гвинтові кришки. Використовуйте лише непошкоджені банки та кришки.

Всі продукти розділіть порівну на чотири частини.

На дно кожної банки покладіть трохи кропу, зубчики часнику, шматочки та листя хрону або дуба (якщо є).

Починайте вкладати огірки. Складіть їх вертикально. Намагайтеся помістити до банки якомога більше огірків.

Закип'ятіть два літри води і додайте в неї чотири столові ложки кам'яної солі. Помішуйте воду, поки в ній не розчиниться сіль.

Залийте всі банки гарячою водою і посоліть. Злегка струсіть банку, щоб вода проникла в усі бульбашки повітря всередині банки. Розсіл повинен повністю покривати огірки.

Щільно закрийте банки і залишіть на три дні в кімнаті, де буде близько 20 градусів. Після закінчення цього часу можна перемістити банки з огірками в комору або льох. Огірки замаринуються приблизно через два тижні і максимум через 20 днів.

Після того, як банки будуть закручені, їх можна перевернути догори дном, загорнути в рушник або бавовняну тканину і залишити до повного охолодження.

Приготуйте до пари солоні огірки на зиму.