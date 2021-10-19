Как приготовить матчу дома: рецепт трендового напитка
Источник:popsci
Матча-латте есть едва ли не в каждом ресторане или кофейне. Но отдельное удовольствие – сделать любимый напиток дома и поделиться им с близкими. Как приготовить идеальную матчу в домашних условиях – в материале.
Напиток существует еще со времен китайской династии Тан. Первые упоминания о матче датированы VII веком нашей эры.
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Откуда взялась матча
По словам Кейко Китазавы, преподавателя японской чайной церемонии, матчу в Японию привез дзен-монах Эйсай в ХІІ веке.
Монах считал, что матча обладает лечебными свойствами и всячески популяризировал напиток среди военных и элиты.
Традиция матчи перекочевала из китайской культуры в японскую / Фото Unsplash
Матча стала любимым напитком состоятельных японских семей – лишь они могли позволить себе китайский импорт. Эта разновидность чая вскоре стала изящным напитком пышных вечеринок и встреч.
До ХV века матча оставалась напитком богачей, однако впоследствии распространилась и среди простого люда.
Чем полезна матчаМатча является альтернативой кофе – этот напиток имеет столько же кофеина. Однако, в отличие от кофе, матча богата катехинами и антиоксидантами. Эти вещества могут снизить риск повреждения клеток и развития хронических заболеваний. Кроме того, матча ускоряет обмен веществ, улучшает память, защищает печень и улучшает настроение.
Как приготовить напиток
Оригинальная матча придется по душе не каждому – поэтому баристы изобрели множество видов напитка, которые могут удовлетворить самого требовательного клиента. Это – горячие напитки, матча со льдом, матча-латте, напиток в сочетании со смузи или молоком. Конечно, стоят вариации матчи недешево. А вот классический напиток можно сделать дома намного дешевле.
Что нужно для приготовления:
- Стакан горячей воды
- Пол чайной ложки порошка матча
- Термометр или электрочайник с термометром
- Чайная миска или чаша
- Венчик для матчи
- Сито
Приготовление матчи занимает примерно 3 – 5 минут / Фото Unsplash
Процесс приготовления
Разогрейте миску
Повысить температуру чаши для матчи очень легко – достаточно просто подержать ее под проточной горячей водой. Это поможет сохранить чай теплым, пока он готовится.
Нагрейте воду
Разогреть воду нужно правильно – не давая закипеть, и получить температуру 85 – 90 градусов. В этом вам поможет термометр, который точно определит, готова ли вода.
Просейте порошок
Используйте мелкое сито или специальный просеиватель. Это поможет превратить матчу в мягкий напиток с пенкой.
Перед добавлением лучше ее просеять / Фото Unsplash
Добавьте матчу
Добавьте пол чайной ложки матчи в миску. После этого добавьте немного и взбейте венчиком. Делать это надо энергично, чтобы появилась пенка. Она должна покрывать примерно треть чаши.
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Наслаждайтесь
Пить матчу можно сразу из чаши, как это делают японцы, или же перелить напиток в чашку. Матчу можно охладить или добавить к ней любимые ингредиенты: молоко, лед, крем или сахар.
В матчу можно добавить лед, молоко или сахар / Фото Unsplash