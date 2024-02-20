Добавляем пикантности в будни: быстрый рецепт любимого мисо-супа за 5 минут

Восточная кухня – это прекрасная возможность разнообразить свои будни. Тем более, что некоторые рецепты радуют вкусом и быстротой.

Традиционный мисо-суп готовится довольно долго и требует уверенных кулинарных навыков. Однако есть простые вариации этого блюда, на которые вам нужно будет всего несколько минут. Все продукты, название которых для вас новое, можно найти в обычных супермаркетах.

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Быстрый рецепт мисо-супа

Время: 5 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 1,5 чайной ложки мисо-пасты;

– 2 столовые ложки соевого соуса;

– 2 стебля зеленого лука;

– 1 чайная ложка кленового или другого сиропа;

– 1 чайная ложка кунжутного масла;

– 250 миллилитров кипятка;

– 3 – 4 грамма сушеной водоросли вакаме;

– 6 кубиков сыра тофу;

– 6 кубиков сушеного лука (или обжаренный в муке);

– 1 порция китайской лапши;

– жареный кунжут;

– хлопья чили;

– кинза;

– смесь перцев – по вкусу.

Приготовление:

Бросаем водоросли в кипяток, чтобы набухали. Лук нарезаем и отделяем белую часть от зеленой. В отдельной емкости смешиваем мисо-пасту, соевый соус, кунжутное масло, сироп, смесь перцев и белую часть лука. Перемешиваем и добавляем 50 миллилитров кипятка. Отставляем на 1 минуту. Добавляем остальной кипяток, перемешиваем. Добавляем лапшу, водоросли, сыр тофу, зеленую часть лука, сушеный лук, кинзу, кунжут и хлопья чили, смешанные с маслом.

Приятного аппетита!