Добавляем пикантности в будни: быстрый рецепт любимого мисо-супа за 5 минут
Источник:инстаграм thefoodhub.by_ilona
Восточная кухня – это прекрасная возможность разнообразить свои будни. Тем более, что некоторые рецепты радуют вкусом и быстротой.
Традиционный мисо-суп готовится довольно долго и требует уверенных кулинарных навыков. Однако есть простые вариации этого блюда, на которые вам нужно будет всего несколько минут. Все продукты, название которых для вас новое, можно найти в обычных супермаркетах.
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Быстрый рецепт мисо-супа
Время: 5 минут
Порций: 2
Ингредиенты:
– 1,5 чайной ложки мисо-пасты;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– 2 стебля зеленого лука;
– 1 чайная ложка кленового или другого сиропа;
– 1 чайная ложка кунжутного масла;
– 250 миллилитров кипятка;
– 3 – 4 грамма сушеной водоросли вакаме;
– 6 кубиков сыра тофу;
– 6 кубиков сушеного лука (или обжаренный в муке);
– 1 порция китайской лапши;
– жареный кунжут;
– хлопья чили;
– кинза;
– смесь перцев – по вкусу.
Приготовление:
- Бросаем водоросли в кипяток, чтобы набухали.
- Лук нарезаем и отделяем белую часть от зеленой.
- В отдельной емкости смешиваем мисо-пасту, соевый соус, кунжутное масло, сироп, смесь перцев и белую часть лука. Перемешиваем и добавляем 50 миллилитров кипятка. Отставляем на 1 минуту.
- Добавляем остальной кипяток, перемешиваем. Добавляем лапшу, водоросли, сыр тофу, зеленую часть лука, сушеный лук, кинзу, кунжут и хлопья чили, смешанные с маслом.
Приятного аппетита!Это настоящая находка: подлива для гарниров за 10 минут.