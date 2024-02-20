Традиційний місо-суп готується доволі довго та потребує впевнених кулінарних навичок. Однак є простіші варіації цієї страви, на які вам потрібно буде лише кілька хвилин. Усі продукти, назва яких для вас нова, можна знайти у звичайних супермаркетах.
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Швидкий рецепт місо-супу
Час: 5 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- Кидаємо водорості в окріп, щоб набухали.
- Цибулю нарізаємо і відділяємо білу частину від зеленої.
- В окремій ємності змішуємо місо-пасту, соєвий соус, кунжутну олію, сироп, суміш перців та білу частину цибулі. Перемішуємо і додаємо 50 мілілітрів окропу. Відставляємо на 1 хвилину.
- Додаємо решту окропу, перемішуємо. Додаємо локшину, водорості, сир тофу, зелену частину цибулі, сушену цибулю, кінзу, кунжут та пластівці чилі, змішані з олією.
Смачного!