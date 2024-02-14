Аутентичные украинские блюда – это всегда беспроигрышный вариант. Это не только дань нашей культуре и сохранение особого кулинарного искусства, но и особый вкус, в который вложено много заботы и любви.

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Интересно, что подобные "зайцу" блюда популярны в Европе и США. Французский аналог этого блюда называется террин и больше напоминает паштет, а вот в Америке его готовят почти как у нас, используя в качестве основы мясной фарш.

Рецепт мясного "зайца"

Время: 1,5 часа

Порций: 8

Ингредиенты: – 1 килограмм свинины;

– 500 грамм говядины;

– 3 луковицы;

– 100 грамм панировочных сухарей;

– молоко для разведения сухарей;

– соль, перец, смесь специй – по вкусу;

– кетчуп – покрыть верх.

Приготовление: