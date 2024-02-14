Аутентичные украинские блюда – это всегда беспроигрышный вариант. Это не только дань нашей культуре и сохранение особого кулинарного искусства, но и особый вкус, в который вложено много заботы и любви.
Интересно Вкусный подарок на День святого Валентина: как приготовить простой и быстрый торт на 14 февраля
Интересно, что подобные "зайцу" блюда популярны в Европе и США. Французский аналог этого блюда называется террин и больше напоминает паштет, а вот в Америке его готовят почти как у нас, используя в качестве основы мясной фарш.
Рецепт мясного "зайца"
Время: 1,5 часа
Порций: 8
Приготовление:
- Мясо пропускаем на мясорубке. Лук мелко нарезаем и обжариваем в масле до мягкости.
- Панировочные сухари разводим в молоке, в идеале пропорция должна быть один к одному. Должна получиться такая себе "кашица". Добавляем ее к фаршу.
- Лук также добавляем к фаршу. Солим, перчим, приправляем специями. Хорошо все вымешиваем.
- Выкладываем мясо в прямоугольную форму для кекса. Если формы нет – формируем хлебец руками и выкладываем на противень.
- Выпекаем 1 час при температуре 180 градусов. Если будет подгорать, лучше накрыть фольгой.
- После указанного времени вынимаем хлебец, смазываем его кетчупом и возвращаем в духовку, пока кетчуп не превратится в хрустящую корочку.