Автентичні українські страви – це завжди безпрограшний варіант. Це не лише данина нашій культурі та збереження особливого кулінарного мистецтва, а й особливий смак, в якого вкладено багато турботи та любові.

Цікаво Смачний подарунок на День святого Валентина: як приготувати простий та швидкий торт на 14 лютого

Цікаво, що подібні до "зайця" страви популярні в Європі та США. Французький аналог цієї страви називається террін та більше нагадує паштет, а от в Америці його готують майже як у нас, використовуючи як основу м'ясний фарш.

Рецепт м'ясного "зайця"

Час: 1,5 години

Порцій: 8

Приготування:

  1. М'ясо пропускаємо на м'ясорубці. Цибулю дрібно нарізаємо та обсмажуємо в олії до м'якості.
  2. Панірувальні сухарі розводимо в молоці, в ідеалі пропорція повинна бути один до одного. Повинна вийти така собі "кашка". Додаємо її до фаршу.
  3. Цибулю також додаємо до фаршу. Солимо, перчимо, приправляємо спеціями. Добре усе вимішуємо.
  4. Викладаємо м'ясо у прямокутну форму для кексу. Якщо форми немає – формуємо хлібець руками та викладаємо на деко.
  5. Випікаємо 1 годину при температурі 180 градусів. Якщо підгоратиме, краще накрити фольгою.
  6. Після зазначеного часу виймаємо хлібець, змащуємо його кетчупом та повертаємо у духовку, поки кетчуп не перетвориться на хрустку скоринку.