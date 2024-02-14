Автентичні українські страви – це завжди безпрограшний варіант. Це не лише данина нашій культурі та збереження особливого кулінарного мистецтва, а й особливий смак, в якого вкладено багато турботи та любові.
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Цікаво, що подібні до "зайця" страви популярні в Європі та США. Французький аналог цієї страви називається террін та більше нагадує паштет, а от в Америці його готують майже як у нас, використовуючи як основу м'ясний фарш.
Рецепт м'ясного "зайця"
Час: 1,5 години
Порцій: 8
Приготування:
- М'ясо пропускаємо на м'ясорубці. Цибулю дрібно нарізаємо та обсмажуємо в олії до м'якості.
- Панірувальні сухарі розводимо в молоці, в ідеалі пропорція повинна бути один до одного. Повинна вийти така собі "кашка". Додаємо її до фаршу.
- Цибулю також додаємо до фаршу. Солимо, перчимо, приправляємо спеціями. Добре усе вимішуємо.
- Викладаємо м'ясо у прямокутну форму для кексу. Якщо форми немає – формуємо хлібець руками та викладаємо на деко.
- Випікаємо 1 годину при температурі 180 градусів. Якщо підгоратиме, краще накрити фольгою.
- Після зазначеного часу виймаємо хлібець, змащуємо його кетчупом та повертаємо у духовку, поки кетчуп не перетвориться на хрустку скоринку.