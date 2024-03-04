На щастя, є інший спосіб приготування овочів, який набагато краще традиційного. Звичайна картопля буде смакувати як ніколи. Найчастіше картоплю відварюють і подають як доповнення до обіду, але у нас є набагато кращий спосіб.

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Як приготувати картоплю на пару

Картоплю можна варити не тільки в гарячій воді, але і на пару. Усе, що вам знадобиться, це велика каструля, металевий друшляк або спеціальне ситечко для приготування на пару та вода. Важливо, щоб під час приготування сито не торкалося води. Менші плоди будуть готові всього за 20 хвилин, а більші знадобляться не менше пів години.

Рецепт картоплі на пару

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 4 – 6 штук молодої картоплі;

– сіль до смаку;

– чорний перець до смаку.

Приготування:

Підготуйте картоплю, вимийте її під холодною водою, за бажанням почистіть. У велику каструлю налийте води і додайте сіль. Доведіть воду до кипіння. Покладіть картоплю у великий друшляк або сито, яке можна поставити в каструлю так, щоб вона не торкнулася води, коли вона кипить. Коли вода закипить, поставте друшляк з картоплею на каструлю. Накрийте кришкою, щоб пара не виходила. Готуйте картоплю на пару приблизно 20 – 30 хвилин, залежно від розміру. Вона повинна стати м'якою, але не розпадатися. Перевірте готовність картоплі, проткнувши її вилкою. Подавайте картоплю на стіл як гарнір до основної страви або просто зі смачним соусом чи маслом.

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