Без мороженицы и других девайсов: рецепт клубничного мороженого в домашних условиях
23 мая 2024, 10:34Читати новину українською
Источник:cookpad
Клубника и мороженое – одни из наших любимых лакомств. И совместить эти замечательные вкусы – прекрасная идея!
Готовить клубничное мороженое дома проще, чем сходить за ним в магазин. Всего несколько кулинарных шагов, ставим в холодильник, и уже совсем скоро наслаждаемся любимым вкусом, который будет так кстати в жаркую погоду.
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Рецепт клубничного мороженого
Время: 15 минут + время на замерзание
Порций: 2
Ингредиенты:
– 200 грамм клубники;
– 60 грамм сметаны.
Приготовление:
- Ягоды моем, сушим и отрываем хвостики.
- Ставим в морозилку, чтобы ягоды хорошо замерзли.
- Вынимаем ягоды и оставляем на 10 минут при комнатной температуре.
- Кладем клубнику в чашу блендера, добавляем сметану и взбиваем до однородности.
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