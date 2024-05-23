Готувати полуничне морозиво вдома простіше, аніж сходити за ним у магазин. Всього кілька кулінарних кроків, ставимо у холодильник, і вже зовсім скоро насолоджуємося улюбленим смаком, який буде таким доречним у спекотну погоду.
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Рецепт полуничного морозива
Час: 15 хвилин + час на замерзання
Порцій: 2
Приготування:
- Ягоди миємо, сушимо та відриваємо хвостики.
- Ставимо у морозилку, щоб ягоди добре замерзли.
- Виймаємо ягоди та залишаємо на 10 хвилин при кімнатній температурі.
- Кладемо полуницю в чашу блендера, додаємо сметану та збиваємо до однорідності.
Смачного!