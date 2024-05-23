Готовить клубничное мороженое дома проще, чем сходить за ним в магазин. Всего несколько кулинарных шагов, ставим в холодильник, и уже совсем скоро наслаждаемся любимым вкусом, который будет так кстати в жаркую погоду.

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Рецепт клубничного мороженого

Время: 15 минут + время на замерзание

Порций: 2

Приготовление:

  1. Ягоды моем, сушим и отрываем хвостики.
  2. Ставим в морозилку, чтобы ягоды хорошо замерзли.
  3. Вынимаем ягоды и оставляем на 10 минут при комнатной температуре.
  4. Кладем клубнику в чашу блендера, добавляем сметану и взбиваем до однородности.

Приятного аппетита!