Готовить клубничное мороженое дома проще, чем сходить за ним в магазин. Всего несколько кулинарных шагов, ставим в холодильник, и уже совсем скоро наслаждаемся любимым вкусом, который будет так кстати в жаркую погоду.

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Рецепт клубничного мороженого

Время: 15 минут + время на замерзание

Порций: 2

Ингредиенты: – 200 грамм клубники;

– 60 грамм сметаны.

Приготовление:

Ягоды моем, сушим и отрываем хвостики. Ставим в морозилку, чтобы ягоды хорошо замерзли. Вынимаем ягоды и оставляем на 10 минут при комнатной температуре. Кладем клубнику в чашу блендера, добавляем сметану и взбиваем до однородности.

Приятного аппетита!

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