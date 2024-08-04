Настоящий украинский деликатес: как приготовить роскошную кровянку
4 августа 2024, 18:44Читати новину українською
Источник:Shuba
Кровяная колбаса – популярна не только в Украине, но и в мире. Ее можно приготовить разными способами, но мы предлагаем самый вкусный.
По классическому рецепту фарш из обжаренной свинины, крови и чеснока, смешивают с отварной гречкой и специями. Этой массой начиняют подготовленные кишки и запекают в духовке.
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Как готовить кровянку
- Время: 1 час 50 минут
- Порций: 6
– 1 литр свиной крови;
– 500 граммов гречки;
– 600 граммов свиной щеки;
– 3 луковицы;
– 3 зубчика чеснока;
– соль, перец по вкусу;
– 70 граммов свиных кишок.
Приготовление:
- Гречку переберите, промойте и залейте 1 литром воды. Посолите, доведите до кипения и варите на легком огне 20 минут.
- Тем временем свиные кишки хорошо промойте и обдайте кипятком.
- Свинину нарежьте маленькими кубиками и обжарьте, помешивая, до легкого зарумянивания. Уберите шкварки со сковороды, а на вытопленном жире обжарьте нарезанный кубиками лук до золотистости.
- Шкварки, свежую свиную кровь и очищенный чеснок пропустите через мясорубку. Смешайте все ингредиенты, добавьте соль, перец и хорошо вымешайте.
- Наполните кишки фаршем с помощью специальной насадки для колбасы. Завяжите концы нитками и проколите колбасу в нескольких местах иглой.
- Разложите колбасу на противень, смазанный смальцем. Запекайте при температуре 180 градусов 60 минут. Через 30 минут до конца запекания переверните колбасу на другую сторону.