Настоящий украинский деликатес: как приготовить роскошную кровянку

4 августа 2024, 18:44
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Источник:

Shuba

Кровяная колбаса – популярна не только в Украине, но и в мире. Ее можно приготовить разными способами, но мы предлагаем самый вкусный.

По классическому рецепту фарш из обжаренной свинины, крови и чеснока, смешивают с отварной гречкой и специями. Этой массой начиняют подготовленные кишки и запекают в духовке.

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Как готовить кровянку

  • Время: 1 час 50 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 литр свиной крови;
– 500 граммов гречки;
– 600 граммов свиной щеки;
– 3 луковицы;
– 3 зубчика чеснока;
– соль, перец по вкусу;
– 70 граммов свиных кишок.

Приготовление:

  1. Гречку переберите, промойте и залейте 1 литром воды. Посолите, доведите до кипения и варите на легком огне 20 минут.
  2. Тем временем свиные кишки хорошо промойте и обдайте кипятком.
  3. Свинину нарежьте маленькими кубиками и обжарьте, помешивая, до легкого зарумянивания. Уберите шкварки со сковороды, а на вытопленном жире обжарьте нарезанный кубиками лук до золотистости.
  4. Шкварки, свежую свиную кровь и очищенный чеснок пропустите через мясорубку. Смешайте все ингредиенты, добавьте соль, перец и хорошо вымешайте.
  5. Наполните кишки фаршем с помощью специальной насадки для колбасы. Завяжите концы нитками и проколите колбасу в нескольких местах иглой.
  6. Разложите колбасу на противень, смазанный смальцем. Запекайте при температуре 180 градусов 60 минут. Через 30 минут до конца запекания переверните колбасу на другую сторону.

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Автор: Ольга Котів