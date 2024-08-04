За класичним рецептом фарш з обсмаженої свинини, крові та часнику, змішують з відвареною гречкою та спеціями. Цією масою начиняють підготовлені кишки та запікають в духовці.
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Як готувати кров'янку
- Час: 1 година 50 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Гречку переберіть, промийте і залийте 1 літром води. Посоліть, доведіть до кипіння і варіть на легкому вогні 20 хвилин.
- Тим часом свинячі кишки добре промийте та обдайте окропом.
- Свинину наріжте маленькими кубиками й обсмажте, помішуючи, до легкого зарум'янення. Приберіть шкварки з пательні, а на витопленому жирі обсмажте нарізану кубиками цибулю до золотистості.
- Шкварки, свіжу свинячу кров і очищений часник пропустіть через м'ясорубку. Змішайте всі інгредієнти, додайте сіль, перець і добре вимішайте.
- Наповніть кишки фаршем за допомогою спеціальної насадки для ковбаси. Зав'яжіть кінці нитками та проколіть ковбасу в декількох місцях голкою.
- Розкладіть ковбасу на деко, змащене смальцем. Запікайте при температурі 180 градусів 60 хвилин. Через 30 хвилин до кінця запікання переверніть ковбасу на другий бік.