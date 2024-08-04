По классическому рецепту фарш из обжаренной свинины, крови и чеснока, смешивают с отварной гречкой и специями. Этой массой начиняют подготовленные кишки и запекают в духовке.

Будет вкусно Очень вкусные, хоть и без мяса: рецепт голубцов с тертым картофелем

Как готовить кровянку

  • Время: 1 час 50 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Гречку переберите, промойте и залейте 1 литром воды. Посолите, доведите до кипения и варите на легком огне 20 минут.
  2. Тем временем свиные кишки хорошо промойте и обдайте кипятком.
  3. Свинину нарежьте маленькими кубиками и обжарьте, помешивая, до легкого зарумянивания. Уберите шкварки со сковороды, а на вытопленном жире обжарьте нарезанный кубиками лук до золотистости.
  4. Шкварки, свежую свиную кровь и очищенный чеснок пропустите через мясорубку. Смешайте все ингредиенты, добавьте соль, перец и хорошо вымешайте.
  5. Наполните кишки фаршем с помощью специальной насадки для колбасы. Завяжите концы нитками и проколите колбасу в нескольких местах иглой.
  6. Разложите колбасу на противень, смазанный смальцем. Запекайте при температуре 180 градусов 60 минут. Через 30 минут до конца запекания переверните колбасу на другую сторону.