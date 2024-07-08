Закрутка из вашего детства: рецепт огуречного салата "Нежинский"

Это очень аппетитная закуска из соленых огурцов и лука. Ее так просто готовить, а смаковать сможете всю зиму.

Это незаменимая закрутка, которая прекрасно дополняет любой стол. Хрустящие, ароматные и с легким кисло-сладким вкусом – такие огурцы понравятся всем.

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Время: 2 часа

2 часа Порций: 4

– 1200 грамм огурцов;– 750 грамм лука;– 20 грамм молодого укропа;– по 2 – 3 горошины в каждую банку горького и душистого перца;– 5 грамм соли в каждую банку;– пол чайной ложки сахара в каждую банку;– 1 столовая ложка уксуса 9% в каждую банку;– половина большого лаврового листа (или один маленький) в каждую банку.

Приготовление:

В зависимости от того, какие плоды у вас есть в наличии, их следует по-разному нарезать. Мелкие – кружочками, а большие разрежьте вдоль на четыре части, далее частичками, толщина не более 3 миллиметров. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Мелко нашинкуйте укроп. В большой миске вымешайте все ингредиенты. В чистые и подготовленные банки добавьте горький и душистый перец. Выложите (хорошо утрамбовывая) огуречную смесь, сверху добавьте соль, сахар, уксус, половину лаврового листа. Выставьте каждую закрутку в кастрюлю и заливайте кипятком до уровня на 1,5 – 2 сантиметра ниже горлышка. Накрывайте стерилизованными крышками и оставьте 20 минут. Выставьте кастрюлю с банками на огонь, доведите до кипения и на малом огне пастеризуйте минимум 12 минут. После указанного времени выньте банки и плотно закупорьте крышками. Каждую закрутку переверните и укутайте одеялом до полного остывания.

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