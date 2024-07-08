Це незамінна закрутка, яка чудово доповнює будь-який стіл. Хрусткі, ароматні та з легким кисло-солодким смаком – такі огірки сподобаються усім.

До теми Це вже легенда: маринуємо огірки з секретним інгредієнтом

Рецепт салату з огірків "Ніжинський"

  • Час: 2 години
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Залежно від того, які плоди у вас є у наявності, їх слід по-різному нарізати.
  2. Дрібні – кружальцями, а великі розріжте вздовж на чотири частини, далі частинками, товщина не більше 3 міліметрів. Цибулю наріжте тонкими півкільцями.
  3. Дрібно нашаткуйте кріп.
  4. У великій мисці вимішайте всі інгредієнти.
  5. У чисті та підготовлені банки додайте гіркий та пахучий перець. Викладіть (добре утрамбовуючи) огіркову суміш, зверху додайте сіль, цукор, оцет, половину лаврового листка.
  6. Виставте кожну закрутку у каструлю та заливайте кип’ятком до рівня на 1,5 – 2 сантиметри нижче горлечка.
  7. Накривайте стерилізованими кришками та залиште 20 хвилин.
  8. Виставте каструлю з банками на вогонь, доведіть до кипіння і на малому вогні пастеризуйте мінімум 12 хвилин.
  9. Після зазначеного часу вийміть банки та щільно закупорте кришками.
  10. Кожну закрутку переверніть та вкутайте ковдрою до повного охолодження.