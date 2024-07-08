Це незамінна закрутка, яка чудово доповнює будь-який стіл. Хрусткі, ароматні та з легким кисло-солодким смаком – такі огірки сподобаються усім.

До теми Це вже легенда: маринуємо огірки з секретним інгредієнтом

Рецепт салату з огірків "Ніжинський"

Час: 2 години

2 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1200 грамів огірків;

– 750 грамів цибулі;

– 20 грамів молодого кропу;

– по 2 – 3 горошини в кожну банку гіркого та пахучого перцю;

– 5 грамів солі у кожну банку;

– пів чайної ложки цукру у кожну банку;

– 1 столова ложка оцту 9% в кожну банку;

– пів великого лаврового листка (або один маленький) у кожну банку.

Приготування:

Залежно від того, які плоди у вас є у наявності, їх слід по-різному нарізати. Дрібні – кружальцями, а великі розріжте вздовж на чотири частини, далі частинками, товщина не більше 3 міліметрів. Цибулю наріжте тонкими півкільцями. Дрібно нашаткуйте кріп. У великій мисці вимішайте всі інгредієнти. У чисті та підготовлені банки додайте гіркий та пахучий перець. Викладіть (добре утрамбовуючи) огіркову суміш, зверху додайте сіль, цукор, оцет, половину лаврового листка. Виставте кожну закрутку у каструлю та заливайте кип’ятком до рівня на 1,5 – 2 сантиметри нижче горлечка. Накривайте стерилізованими кришками та залиште 20 хвилин. Виставте каструлю з банками на вогонь, доведіть до кипіння і на малому вогні пастеризуйте мінімум 12 хвилин. Після зазначеного часу вийміть банки та щільно закупорте кришками. Кожну закрутку переверніть та вкутайте ковдрою до повного охолодження.

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