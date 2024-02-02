Ньокки можно подавать с любым соусом. Они прекрасно подходят к мясу.

Стоит попробовать Идеальный завтрак всего за полчаса: готовим простые и бюджетные печеночные оладьи

Картофельные ньокки

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Картофель в "мундире" натрите на крупной терке.
  2. Добавьте яйцо, соль, перец, муку и замесите тесто.
  3. Раскатайте и нарежьте на равные части. Сформируйте шарики. Вилкой сформируйте ньоки.
  4. Порежьте чеснок и шампиньоны. В сковородку налейте масло, добавьте чеснок, шампиньоны и жарьте до золотистого цвета. После этого посолите, поперчите и влейте сливки.
  5. Положите ньоки в кипяток и проварите 3 минуты.
  6. Тем временем порежьте петрушку.
  7. Отваренные ньоки соедините с соусом и посыпьте зеленью.