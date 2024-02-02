Ньокки можно подавать с любым соусом. Они прекрасно подходят к мясу.
Стоит попробовать Идеальный завтрак всего за полчаса: готовим простые и бюджетные печеночные оладьи
Картофельные ньокки
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Картофель в "мундире" натрите на крупной терке.
- Добавьте яйцо, соль, перец, муку и замесите тесто.
- Раскатайте и нарежьте на равные части. Сформируйте шарики. Вилкой сформируйте ньоки.
- Порежьте чеснок и шампиньоны. В сковородку налейте масло, добавьте чеснок, шампиньоны и жарьте до золотистого цвета. После этого посолите, поперчите и влейте сливки.
- Положите ньоки в кипяток и проварите 3 минуты.
- Тем временем порежьте петрушку.
- Отваренные ньоки соедините с соусом и посыпьте зеленью.