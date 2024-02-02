Ньоки можна подавати з будь-яким соусом. Вони чудово пасують до м'яса.
Варто спробувати Ідеальний сніданок всього за пів години: готуємо прості та бюджетні печінкові оладки
Картопляні ньоки
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Картоплю в "мундирі" натріть на великій терці.
- Додайте яйце, сіль, перець, борошно та замісіть тісто.
- Розкачайте і наріжте на рівні частини. Сформуйте кульки. Виделкою сформуйте ньоки.
- Поріжте часник і печериці. В сковорідку налийте олію, додайте часник, печериці та смажте до золотистого кольору. Після цього посоліть, поперчіть та влийте вершки.
- Покладіть ньокі в окріп та проваріть 3 хвилини.
- Тим часом поріжте петрушку.
- Відварені ньокі з'єднайте з соусом та посипте зеленню.