Ньоки можна подавати з будь-яким соусом. Вони чудово пасують до м'яса.

Варто спробувати Ідеальний сніданок всього за пів години: готуємо прості та бюджетні печінкові оладки

Картопляні ньоки

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Картоплю в "мундирі" натріть на великій терці.
  2. Додайте яйце, сіль, перець, борошно та замісіть тісто.
  3. Розкачайте і наріжте на рівні частини. Сформуйте кульки. Виделкою сформуйте ньоки.
  4. Поріжте часник і печериці. В сковорідку налийте олію, додайте часник, печериці та смажте до золотистого кольору. Після цього посоліть, поперчіть та влийте вершки.
  5. Покладіть ньокі в окріп та проваріть 3 хвилини.
  6. Тим часом поріжте петрушку.
  7. Відварені ньокі з'єднайте з соусом та посипте зеленню.