Вы забудете о макаронах: рецепт лучшего итальянского блюда из картофеля
2 февраля 2024, 17:35Читати новину українською
Источник:tania_sheremet_
Приготовьте на обед или ужин вкусные итальянские ньокки. Хотя это блюдо и выглядит несколько изысканным, оно очень простое и бюджетное.
Ньокки можно подавать с любым соусом. Они прекрасно подходят к мясу.
Стоит попробовать Идеальный завтрак всего за полчаса: готовим простые и бюджетные печеночные оладьи
Картофельные ньокки
- Время: 30 минут
- Порций: 2
– 2 картофеля в "мундире";
– 1 яйцо;
– 150 граммов муки;
– 100 граммов шампиньонов;
– 2 зубчика чеснока;
– 150 миллилитров сливок 20%;
– небольшой пучок петрушки;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Картофель в "мундире" натрите на крупной терке.
- Добавьте яйцо, соль, перец, муку и замесите тесто.
- Раскатайте и нарежьте на равные части. Сформируйте шарики. Вилкой сформируйте ньоки.
- Порежьте чеснок и шампиньоны. В сковородку налейте масло, добавьте чеснок, шампиньоны и жарьте до золотистого цвета. После этого посолите, поперчите и влейте сливки.
- Положите ньоки в кипяток и проварите 3 минуты.
- Тем временем порежьте петрушку.
- Отваренные ньоки соедините с соусом и посыпьте зеленью.