Вы забудете о макаронах: рецепт лучшего итальянского блюда из картофеля

2 февраля 2024, 17:35
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Источник:

tania_sheremet_

Приготовьте на обед или ужин вкусные итальянские ньокки. Хотя это блюдо и выглядит несколько изысканным, оно очень простое и бюджетное.

Ньокки можно подавать с любым соусом. Они прекрасно подходят к мясу.

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Картофельные ньокки

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 картофеля в "мундире";
– 1 яйцо;
– 150 граммов муки;
– 100 граммов шампиньонов;
– 2 зубчика чеснока;
– 150 миллилитров сливок 20%;
– небольшой пучок петрушки;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Картофель в "мундире" натрите на крупной терке.
  2. Добавьте яйцо, соль, перец, муку и замесите тесто.
  3. Раскатайте и нарежьте на равные части. Сформируйте шарики. Вилкой сформируйте ньоки.
  4. Порежьте чеснок и шампиньоны. В сковородку налейте масло, добавьте чеснок, шампиньоны и жарьте до золотистого цвета. После этого посолите, поперчите и влейте сливки.
  5. Положите ньоки в кипяток и проварите 3 минуты.
  6. Тем временем порежьте петрушку.
  7. Отваренные ньоки соедините с соусом и посыпьте зеленью.

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Автор: Ольга Котів