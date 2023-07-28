Хрустящие огурчики с куркумой на зиму понравятся всем. От пряного аромата потекут слюнки и кружится голова, и будьте готовы заготовить их с запасом.

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Рецепт маринованных огурцов с куркумой

  • Время: 60 минут
  • Порций: 6 осіб


Пример того как нужно нарезать овощи / Фото Smaker

Приготовление:

  • Вымытые огурцы с кожурой нарежьте кружочками, так же очищенные морковь и лук.
  • Перец промойте и очистите от семян, нарежьте соломкой. Чеснок порубите ножом.
  • Высыпьте все овощи в миску и добавьте специи, соль, растительное масло, уксус и сахар.
  • Все тщательно перемешайте и оставьте на несколько часов, можно ночью.
  • Когда салат настоится, сколько нужно, выложите его вместе с соком в банки.
  • Поместите банки в кастрюлю с водой и пастеризуйте 20 минут после закипания воды.
  • Извлеките банки из воды и переверните вверх дном, дайте остыть.