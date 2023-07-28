Хрустящие огурчики с куркумой на зиму понравятся всем. От пряного аромата потекут слюнки и кружится голова, и будьте готовы заготовить их с запасом.

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Рецепт маринованных огурцов с куркумой

Время : 60 минут

: 60 минут Порций: 6 осіб



Пример того как нужно нарезать овощи / Фото Smaker

Ингредиенты :

– 5 килограммов огурцов;

– 3 перца;

– 5 луковиц;

– 1 чеснок;

– 3 моркови;

– 2 столовые ложки соли;

– 1 стакан уксуса;

– 1 стакан сахара;

– 1 стакан воды;

– 1 стакан масла;

– 1 ложка куркумы;

– 1 ложка горчицы;

– несколько лавровых листьев;

– несколько зерен душистого перца;

– несколько горошин черного перца.

Приготовление:

Вымытые огурцы с кожурой нарежьте кружочками, так же очищенные морковь и лук.

Перец промойте и очистите от семян, нарежьте соломкой. Чеснок порубите ножом.

Высыпьте все овощи в миску и добавьте специи, соль, растительное масло, уксус и сахар.

Все тщательно перемешайте и оставьте на несколько часов, можно ночью.

Когда салат настоится, сколько нужно, выложите его вместе с соком в банки.

Поместите банки в кастрюлю с водой и пастеризуйте 20 минут после закипания воды.

Извлеките банки из воды и переверните вверх дном, дайте остыть.