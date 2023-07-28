Хрумкі огірочки з куркумою на зиму сподобаються усім. Від пряного аромату потечуть слинки і запаморочиться голова, тож будьте готові заготувати їх із запасом.

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Рецепт маринованих огірків з куркумою

  • Час: 60 хвилин
  • Порцій: 6 осіб


Приклад того, як потрібно нарізати овочі / Фото Smaker

Приготування:

  • Вимиті огірки з шкіркою наріжте кружальцями, так само очищені моркву і цибулю.
  • Перець промийте та очистіть від насіння, наріжте соломкою. Часник посічіть ножем.
  • Висипте всі овочі у миску та додайте спеції, сіль, олію, оцет і цукор.
  • Все ретельно перемішайте та залиште на кілька годин, можна на ніч.
  • Коли салат настоїться, скільки потрібно, викладіть його разом з соком в банки.
  • Помістіть банки у каструлю з водою та пастеризуйте 20 хвилин з моменту закипання води.
  • Дістаньте банки з води та переверніть догори дном, дайте охолонути.