Хрумкі огірочки з куркумою на зиму сподобаються усім. Від пряного аромату потечуть слинки і запаморочиться голова, тож будьте готові заготувати їх із запасом.

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Рецепт маринованих огірків з куркумою

Час : 60 хвилин

: 60 хвилин Порцій: 6 осіб



Приклад того, як потрібно нарізати овочі / Фото Smaker

Інгредієнти:

– 5 кілограмів огірків;

– 3 перці;

– 5 цибулин;

– 1 часник;

– 3 моркви;

– 2 столові ложки солі;

– 1 склянка оцету;

– 1 склянку цукру;

– 1 склянка води;

– 1 склянка олії;

– 1 ложка куркуми;

– 1 ложка гірчиці;

– кілька лаврових листків;

– кілька зерен запашного перцю;

– кілька горошин чорного перцю.

Приготування:

Вимиті огірки з шкіркою наріжте кружальцями, так само очищені моркву і цибулю.

Перець промийте та очистіть від насіння, наріжте соломкою. Часник посічіть ножем.

Висипте всі овочі у миску та додайте спеції, сіль, олію, оцет і цукор.

Все ретельно перемішайте та залиште на кілька годин, можна на ніч.

Коли салат настоїться, скільки потрібно, викладіть його разом з соком в банки.

Помістіть банки у каструлю з водою та пастеризуйте 20 хвилин з моменту закипання води.

Дістаньте банки з води та переверніть догори дном, дайте охолонути.

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