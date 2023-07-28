Этого рецепта у вас точно нет: маринованные огурцы с куркумой

28 июля 2023, 18:30
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Источник:

Smaker

Прекрасные огурчики с пикантным вкусом – именно то, что нужно иметь в своей кладовке. Возьмите на вооружение простой рецепт из доступных ингредиентов.

Хрустящие огурчики с куркумой на зиму понравятся всем. От пряного аромата потекут слюнки и кружится голова, и будьте готовы заготовить их с запасом.

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Рецепт маринованных огурцов с куркумой

  • Время: 60 минут
  • Порций: 6 осіб


Пример того как нужно нарезать овощи / Фото Smaker

Ингредиенты:
5 килограммов огурцов;
– 3 перца;
– 5 луковиц;
– 1 чеснок;
– 3 моркови;
– 2 столовые ложки соли;
– 1 стакан уксуса;
– 1 стакан сахара;
– 1 стакан воды;
– 1 стакан масла;
– 1 ложка куркумы;
– 1 ложка горчицы;
– несколько лавровых листьев;
– несколько зерен душистого перца;
– несколько горошин черного перца.

Приготовление:

  • Вымытые огурцы с кожурой нарежьте кружочками, так же очищенные морковь и лук.
  • Перец промойте и очистите от семян, нарежьте соломкой. Чеснок порубите ножом.
  • Высыпьте все овощи в миску и добавьте специи, соль, растительное масло, уксус и сахар.
  • Все тщательно перемешайте и оставьте на несколько часов, можно ночью.
  • Когда салат настоится, сколько нужно, выложите его вместе с соком в банки.
  • Поместите банки в кастрюлю с водой и пастеризуйте 20 минут после закипания воды.
  • Извлеките банки из воды и переверните вверх дном, дайте остыть.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська