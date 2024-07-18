Как в любимых бургерах миллионов: видеорецепт огурцов пикули на зиму
18 июля 2024, 12:45Читати новину українською
Источник:Как варить и печь
Все мы так любим сочные бургеры! Секрет их вкуса не только в булочке и котлете, но и в правильном огурчике.
Бургеры можно легко приготовить дома: купить булочку, пожарить котлетку и, конечно, добавить сочный огурчик. Такая закрутка подойдет и для бутербродов или лавашей!
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Огурцы пикули
- Время: 1,5 часа
- Порций: 4
– 6 килограмм огурцов;
– 0,5 литра уксуса;
– 0,5 литра масла;
– 6 столовых ложек сахара;
– 3 столовые ложки соли;
– 2 – 3 головки чеснока;
– 1 пучок петрушки.
Приготовление:
- Огурцы помойте и тонко нашинкуйте.
- Посолите и оставьте на час.
- Через час когда горки пустят сок промойте их родниковой водой.
- Отцедите, как указано на видео.
- Смешайте в кастрюле ингредиенты маринад и проварите.
- Добавьте нашинкованный лук.
- Когда закипит всыпьте огурцы и варите еще 5 – 7 минут.
- Разложите их в стерилизованные банки.
- Плотно закупорьте крышками и поместите под одеяло минимум на 12 часов.