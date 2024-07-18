Бургери можна легко приготувати вдома: купити булочку, посмажити котлетку і, звісно, додати соковитий огірочок. Така закрутка підійде і для канапок чи лавашів!

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Огірки пікулі

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Огірки помийте та тонко нашаткуйте.
  2. Посоліть та лишіть на годину.
  3. Через годину коли гірки пустять сік промийте їх джерельною водою.
  4. Відцідіть, як вказано на відео.
  5. Змішайте у каструлі інгредієнти маринад та проваріть.
  6. Додайте нашатковану цибулю.
  7. Коли закипить всипте огірки та варіть ще 5 – 7 хвилин.
  8. Розкладіть їх у стерилізовані банки.
  9. Щільно закупорте кришками та помістіть під ковдру мінімум на 12 годин.