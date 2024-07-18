Бургери можна легко приготувати вдома: купити булочку, посмажити котлетку і, звісно, додати соковитий огірочок. Така закрутка підійде і для канапок чи лавашів!
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Огірки пікулі
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
Приготування:
- Огірки помийте та тонко нашаткуйте.
- Посоліть та лишіть на годину.
- Через годину коли гірки пустять сік промийте їх джерельною водою.
- Відцідіть, як вказано на відео.
- Змішайте у каструлі інгредієнти маринад та проваріть.
- Додайте нашатковану цибулю.
- Коли закипить всипте огірки та варіть ще 5 – 7 хвилин.
- Розкладіть їх у стерилізовані банки.
- Щільно закупорте кришками та помістіть під ковдру мінімум на 12 годин.