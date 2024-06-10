Летом лучшего не придумаешь: простые рецепты вкусной окрошки

10 июня 2024, 10:13
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Окрошка – это блюдо, которое всегда ассоциируется с летом. Ее замечательный вкус способен порадовать даже в невероятную жару.

Окрошка – это то жидкое блюдо, которое обожают даже дети, информирует Вкусно 24. Обычно этот суп ассоциируют с летом, но каждый согласится, что он уместен на столе в любой момент.

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Рецепт классической окрошки

Время: 30 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 – 5 картофелин;
– 5 яиц;
– 8 редисок;
– 2 – 3 огурца;
– 300 грамм вареной или копченой колбасы;
– пучок укропа;
– пучок зеленого лука;
– квас – 1 литр;
– соль, сметана, майонез – по вкусу.

Приготовление:

  1. Картофель и яйца отвариваем и чистим.
  2. Все ингредиенты нарезаем кубиками, зелень измельчаем.
  3. Смешиваем все ингредиенты и солим.
  4. Выкладываем все в миску, заливаем квасом и посыпаем зеленью.
  5. Подавать со сметаной.

Приятного аппетита!

Рецепт окрошки на кефире

Время: 30 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 картофелины;
– 2 огурца;
– 2 яйца;
– 300 грамм вареной ветчины;
– 5 редисок;
– пучок зеленого лука;
– кефир для заправки;
– соль по вкусу;
– по веточке укропа и кинзы.

Приготовление:

  1. Картофель варим в мундире, затем чистим и кладем в холодильник.
  2. Ветчину, огурцы и редис нарезаем кубиками.
  3. Зеленый лук мелко режем, растираем в ступке с солью и откладываем.
  4. Яйца варим и мелко нарезаем.
  5. Все ингредиенты смешиваем с мелко нарезанной зеленью.
  6. Заправляем окрошку кефиром и сразу подаем к столу.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська