Летом лучшего не придумаешь: простые рецепты вкусной окрошки
Окрошка – это блюдо, которое всегда ассоциируется с летом. Ее замечательный вкус способен порадовать даже в невероятную жару.
Окрошка – это то жидкое блюдо, которое обожают даже дети, информирует Вкусно 24. Обычно этот суп ассоциируют с летом, но каждый согласится, что он уместен на столе в любой момент.
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Рецепт классической окрошки
Время: 30 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 – 5 картофелин;
– 5 яиц;
– 8 редисок;
– 2 – 3 огурца;
– 300 грамм вареной или копченой колбасы;
– пучок укропа;
– пучок зеленого лука;
– квас – 1 литр;
– соль, сметана, майонез – по вкусу.
Приготовление:
- Картофель и яйца отвариваем и чистим.
- Все ингредиенты нарезаем кубиками, зелень измельчаем.
- Смешиваем все ингредиенты и солим.
- Выкладываем все в миску, заливаем квасом и посыпаем зеленью.
- Подавать со сметаной.
Приятного аппетита!
Рецепт окрошки на кефире
Время: 30 минут
Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 картофелины;
– 2 огурца;
– 2 яйца;
– 300 грамм вареной ветчины;
– 5 редисок;
– пучок зеленого лука;
– кефир для заправки;
– соль по вкусу;
– по веточке укропа и кинзы.
Приготовление:
- Картофель варим в мундире, затем чистим и кладем в холодильник.
- Ветчину, огурцы и редис нарезаем кубиками.
- Зеленый лук мелко режем, растираем в ступке с солью и откладываем.
- Яйца варим и мелко нарезаем.
- Все ингредиенты смешиваем с мелко нарезанной зеленью.
- Заправляем окрошку кефиром и сразу подаем к столу.
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