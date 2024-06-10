Летом лучшего не придумаешь: простые рецепты вкусной окрошки

Окрошка – это блюдо, которое всегда ассоциируется с летом. Ее замечательный вкус способен порадовать даже в невероятную жару.

Окрошка – это то жидкое блюдо, которое обожают даже дети, информирует Вкусно 24. Обычно этот суп ассоциируют с летом, но каждый согласится, что он уместен на столе в любой момент.

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Рецепт классической окрошки

Время: 30 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 – 5 картофелин;

– 5 яиц;

– 8 редисок;

– 2 – 3 огурца;

– 300 грамм вареной или копченой колбасы;

– пучок укропа;

– пучок зеленого лука;

– квас – 1 литр;

– соль, сметана, майонез – по вкусу.

Приготовление:

Картофель и яйца отвариваем и чистим. Все ингредиенты нарезаем кубиками, зелень измельчаем. Смешиваем все ингредиенты и солим. Выкладываем все в миску, заливаем квасом и посыпаем зеленью. Подавать со сметаной.

Приятного аппетита!

Рецепт окрошки на кефире

Время: 30 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 картофелины;

– 2 огурца;

– 2 яйца;

– 300 грамм вареной ветчины;

– 5 редисок;

– пучок зеленого лука;

– кефир для заправки;

– соль по вкусу;

– по веточке укропа и кинзы.

Приготовление:

Картофель варим в мундире, затем чистим и кладем в холодильник. Ветчину, огурцы и редис нарезаем кубиками. Зеленый лук мелко режем, растираем в ступке с солью и откладываем. Яйца варим и мелко нарезаем. Все ингредиенты смешиваем с мелко нарезанной зеленью. Заправляем окрошку кефиром и сразу подаем к столу.

Приятного аппетита!