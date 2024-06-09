Клубничное мороженое имеет шансы стать лучшим вкусом этого лета. Всего несколько простых шагов – и вы с нетерпением будете ждать жару, чтобы насладиться этим лакомством.
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Рецепт клубничного мороженого
Время: 10 минут + 2 часа на застывание
Порций: 6 – 8
Приготовление:
- Взбиваем сливки до мягких пиков. Аккуратно добавляем йогурт и отставляем.
- Клубнику, сахарную пудру и лимонный сок взбиваем вместе до состояния однородного пюре.
- В жаропрочную миску кладем яйца, желтки, сахар и щепотку соли. Разогреваем на водяной бане до 70 градусов, постоянно помешиваем. Затем взбиваем смесь, пока она не будет белая, густая и не увеличится в объеме в 3 раза.
- 100 миллилитров клубничного пюре откладываем в небольшую миску.
- Остальное пюре смешиваем с яичной смесью до однородности.
- В сливки добавляем треть смеси, затем аккуратно добавляем остальные. Переливаем в контейнер для замораживания.
- Пюре, которое мы отложили, добавляем поверх мороженого и ложкой делаем "волны".
- Ставим в морозилку до заморозки, перед подачей вынимаем на 10 минут.
Приятного аппетита!