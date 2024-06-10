Окрошка – це та рідка страва, яку обожнюють навіть діти, інформує Смачно 24. Зазвичай цей суп асоціюють з літом, але кожен погодиться, що він доречний на столі у будь-яку мить.
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Рецепт класичної Рецепт окрошки на кефірі
окрошки
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Картоплю та яйця відварюємо та чистимо.
- Усі інгредієнти нарізаємо кубиками, зелень подрібнюємо.
- Змішуємо усі інгредієнти та солимо.
- Викладаємо все у миску, заливаємо квасом та посипаємо зеленню.
- Подавати з сметаною.
Смачного!
Рецепт окрошки на кефірі
Час: 30 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- Картоплю варимо у мундирі, потім чистимо та кладемо у холодильник.
- Шинку, огірки та редиску нарізаємо кубиками.
- Зелену цибулю дрібно ріжемо, розтираємо у ступці з сіллю та відкладаємо.
- Яйця варимо та дрібно нарізаємо.
- Усі інгредієнти змішуємо з дрібно нарізаною зеленню.
- Заправляємо окрошку кефіром і одразу подаємо до столу.
Смачного!