Окрошка – це та рідка страва, яку обожнюють навіть діти, інформує Смачно 24. Зазвичай цей суп асоціюють з літом, але кожен погодиться, що він доречний на столі у будь-яку мить.

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Рецепт класичної Рецепт окрошки на кефірі

окрошки

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Приготування:

  1. Картоплю та яйця відварюємо та чистимо.
  2. Усі інгредієнти нарізаємо кубиками, зелень подрібнюємо.
  3. Змішуємо усі інгредієнти та солимо.
  4. Викладаємо все у миску, заливаємо квасом та посипаємо зеленню.
  5. Подавати з сметаною.

Смачного!

Рецепт окрошки на кефірі

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Приготування:

  1. Картоплю варимо у мундирі, потім чистимо та кладемо у холодильник.
  2. Шинку, огірки та редиску нарізаємо кубиками.
  3. Зелену цибулю дрібно ріжемо, розтираємо у ступці з сіллю та відкладаємо.
  4. Яйця варимо та дрібно нарізаємо.
  5. Усі інгредієнти змішуємо з дрібно нарізаною зеленню.
  6. Заправляємо окрошку кефіром і одразу подаємо до столу.

Смачного!