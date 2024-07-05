Это очень вкусно: рецепт оладий и зеленого лука

Зеленый лук – не тот ингредиент, который надеешься увидеть в оладьях. Однако стоит попробовать лишь раз, и повторять этот эксперимент захочется снова и снова.

Эти оладьи являются интересным экспериментом, который вам точно следует воплотить на своей кухне. Рецепт очень простой, а зеленый лук делает блюдо особенно пикантным.

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Рецепт оладьев с зеленым луком

Время: 20 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 яйцо;

– 250 миллилитров кефира;

– 125 грамм муки;

– 150 грамм зеленого лука;

– 1/3 чайной ложки соды;

– 1 чайная ложка соли.

Приготовление:

Яйцо, соду, соль и кефир хорошо перемешиваем. Постепенно всыпаем муку. Не перестаем помешивать. Добавляем нарезанный лук, перемешиваем и жарим до золотистого цвета. Подаем теплыми со сметаной.

Приятного аппетита!