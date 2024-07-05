Эти оладьи являются интересным экспериментом, который вам точно следует воплотить на своей кухне. Рецепт очень простой, а зеленый лук делает блюдо особенно пикантным.
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Рецепт оладьев с зеленым луком
Время: 20 минут
Порций: 4
Приготовление:
- Яйцо, соду, соль и кефир хорошо перемешиваем.
- Постепенно всыпаем муку. Не перестаем помешивать.
- Добавляем нарезанный лук, перемешиваем и жарим до золотистого цвета.
- Подаем теплыми со сметаной.
Приятного аппетита!