Эти оладьи являются интересным экспериментом, который вам точно следует воплотить на своей кухне. Рецепт очень простой, а зеленый лук делает блюдо особенно пикантным.

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Рецепт оладьев с зеленым луком

Время: 20 минут

Порций: 4

Приготовление:

  1. Яйцо, соду, соль и кефир хорошо перемешиваем.
  2. Постепенно всыпаем муку. Не перестаем помешивать.
  3. Добавляем нарезанный лук, перемешиваем и жарим до золотистого цвета.
  4. Подаем теплыми со сметаной.

Приятного аппетита!