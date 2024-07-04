Если вы также любите маринованные огурцы, обязательно проверьте, не делаете ли вы серьезной ошибки при их приготовлении. Важны не только ингредиенты, но и процесс укладки в банку.

К теме Ленивый метод приготовления: рецепт варенья из абрикосов

Как сделать так, чтобы маринованные огурцы получились идеальными

При мариновании огурцов многие ориентируются в основном на состояние банки и крышки. Следует помнить, что это сложный процесс, который требует внимания на каждом этапе.



Особая закуска / Фото unsplash

Расположение зеленых овощей имеет решающее значение. Нельзя просто поместить их в банку. Лучше всего использовать мелкие овощи, поскольку с ними гораздо легче работать.

Огурцы необходимо разместить плотно друг к другу и многослойно, чтобы овощи не могли двигаться в банке. Кроме того, огурцы нельзя класть под саму крышку. В каждой банке желательно оставить 2 сантиметра свободного места для рассола.

Почему это так важно

Чтобы огурцы хорошо замариновались, они должны все время находиться под поверхностью рассола. Если пренебречь этим шагом, со временем огурцы могут начать смещаться в банке и в результате консервация испортится.

Обязательно приготовьте на зиму: рецепт варенья из смородины.