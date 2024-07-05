Ці оладки є цікавим експериментом, який вам точно слід втілити на своїй кухні. Рецепт дуж простий, а зелена цибуля робить страву особливо пікантною.

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Рецепт оладок із зеленою цибулею

Час: 20 хвилин

Порцій: 4

Приготування:

  1. Яйце, соду, сіль та кефір добре перемішуємо.
  2. Поступово всипаємо борошно. Не перестаємо помішувати.
  3. Додаємо нарізану цибулю, перемішуємо та смажимо до золотистого кольору.
  4. Подаємо теплими зі сметаною.

Смачного!