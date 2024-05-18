Победительница 12 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Валерия Матрохина показала, как сделать орешки со сгущенкой, когда вы выбрались на природу. В процессе нет ничего сложного, а сочетание детских воспоминаний и отдыха на природе подарят невероятный результат.
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Орешки со сгущенкой на огне
Время: 40 минут
Порций: 4
Приготовление:
- Взбиваем яйца с сахаром и солью. Добавляем сливочное масло и еще раз взбиваем.
- В массу просеиваем муку с разрыхлителем, замешиваем тесто.
- Формируем маленькие шарики и жарим их на огне в форме для орешков. Форму перед этим желательно разогреть.
- Наполняем орешки сгущенным молоком, при желании можно добавить внутрь орехи или другие любимые добавки.
Приятного аппетита!