Переможниця 12 сезону кулінарного шоу "МастерШеф" Валерія Матрохіна показала, як зробити горішки зі згущенкою, коли ви вибралися на природу. У процесі немає нічого складного, а поєднання дитячих спогадів та відпочинку на природі подарують неймовірний результат.

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Горішки зі згущенкою на вогні

Час: 40 хвилин

Порцій: 4

Приготування:

  1. Збиваємо яйця з цукром та сіллю. Додаємо вершкове масло і ще раз збиваємо.
  2. В масу просіюємо борошно з розпушувачем, замішуємо тісто.
  3. Формуємо маленькі кульки та смажимо їх на вогні у формі для горішків. Форму перед цим бажано розігріти.
  4. Наповнюємо горішки згущеним молоком, за бажання можна додати всередину горіхи або інші улюблені додатки.

Смачного!