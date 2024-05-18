Переможниця 12 сезону кулінарного шоу "МастерШеф" Валерія Матрохіна показала, як зробити горішки зі згущенкою, коли ви вибралися на природу. У процесі немає нічого складного, а поєднання дитячих спогадів та відпочинку на природі подарують неймовірний результат.
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Горішки зі згущенкою на вогні
Час: 40 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Збиваємо яйця з цукром та сіллю. Додаємо вершкове масло і ще раз збиваємо.
- В масу просіюємо борошно з розпушувачем, замішуємо тісто.
- Формуємо маленькі кульки та смажимо їх на вогні у формі для горішків. Форму перед цим бажано розігріти.
- Наповнюємо горішки згущеним молоком, за бажання можна додати всередину горіхи або інші улюблені додатки.
Смачного!