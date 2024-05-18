Они бывают еще вкуснее: готовим орешки со сгущенкой на огне с победительницей "МастерШеф"

18 мая 2024, 23:55
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Источник:

инстаграм valeria.matrokhina

Орешки со сгущенкой – это особое наслаждение из детства, отказаться от которого невозможно даже сейчас. А если приготовить их на огне – удовольствие будет еще выше.

Победительница 12 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Валерия Матрохина показала, как сделать орешки со сгущенкой, когда вы выбрались на природу. В процессе нет ничего сложного, а сочетание детских воспоминаний и отдыха на природе подарят невероятный результат.

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Орешки со сгущенкой на огне

Время: 40 минут

Порций: 4

Ингредиенты: 

– 2 яйца;
– 100 грамм сахара;
– 200 грамм растопленного сливочного масла;
– 480 грамм муки;
– 1/2 чайной ложки разрыхлителя;
– щепотка соли.

Приготовление:

  1. Взбиваем яйца с сахаром и солью. Добавляем сливочное масло и еще раз взбиваем.
  2. В массу просеиваем муку с разрыхлителем, замешиваем тесто.
  3. Формируем маленькие шарики и жарим их на огне в форме для орешков. Форму перед этим желательно разогреть.
  4. Наполняем орешки сгущенным молоком, при желании можно добавить внутрь орехи или другие любимые добавки.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська