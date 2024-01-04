Нежные как пух и не черствеют: рецепт пампухов на Крещение
4 января 2024, 10:40Читати новину українською
Источник:ВВС
Крещение – это время встреч с родными и традиционными вкусностями. В сердце украинской кухни, где каждый ингредиент – особенный, пончики занимают особое место.
Их выпекают с любовью и заботой, поэтому они традиционно являются символом рождественских праздников. Пышки следует обязательно приготовить на Крещение, чтобы празднование выглядело совершенным.
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Рецепт пампухов
- Время: 3 часа
- Порций: 4
– 0,5 литра молока;
– 120 грамм сахара;
– 20 грамм ванильного сахара;
– 40 грамм свежих дрожжей;
– 850 грамм муки;
– 2 яйца;
– 4 столовые ложки масла;
– 1 литр масла для жарки;
начинка:
– 100 грамм мака;
– 1 столовая ложка сахара;
– 100 грамм варенья;
– 100 грамм шоколада;
– 100 грамм вишни.
Приготовление:
- Для начала подготовьте опару. Для этого необходимо развести дрожжи в теплом молоке и добавить в него 8 столовых ложек муки от общего количества и 2 столовых ложки сахара. Поставьте смесь на пол часа в теплое место.
- После того как пройдет 30 минут, и на опаре появятся крохотные пузырьки, замесите тесто.
- Для этого необходимо просеять муку в глубокую миску и влить в нее опару, растительное масло и взбитые с сахаром яйца.
- Замесите тесто и оставьте на час в теплом месте.
- За время, пока тесто приподнимается, приготовьте начинку. Здесь есть несколько вариантов.
- Вы можете запарить и перетереть мак. Если выберете замороженные вишни, следует не забыть сцедить лишнюю жидкость.
- Шоколад измельчите на несколько кусков.
- Когда тесто поднимется, раскатайте пласт и вырежьте стаканом одинаковые кружочки.
- Внутрь каждого выложите выбранную начинку и накройте другой частью теста, плотно защелкните края.
- Залепленным краем положите пышки на посыпанную мукой поверхность и оставьте на несколько минут.
- Для жарки пампухов выберите правильную посуду. Это может быть кастрюля с толстым дном или глубокая сковорода.
- Разогрейте 1 литр растительного масла. Когда на дне появляются небольшие пузырьки, пышки можно жарить.
- Опускайте в масло пышки и обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета.
- По желанию румяные горячие пончики можно посыпать пудрой.