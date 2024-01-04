Нежные как пух и не черствеют: рецепт пампухов на Крещение

4 января 2024, 10:40
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Источник:

ВВС

Крещение – это время встреч с родными и традиционными вкусностями. В сердце украинской кухни, где каждый ингредиент – особенный, пончики занимают особое место.

Их выпекают с любовью и заботой, поэтому они традиционно являются символом рождественских праздников. Пышки следует обязательно приготовить на Крещение, чтобы празднование выглядело совершенным.

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Рецепт пампухов

  • Время: 3 часа
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 0,5 литра молока;
– 120 грамм сахара;
– 20 грамм ванильного сахара;
– 40 грамм свежих дрожжей;
– 850 грамм муки;
– 2 яйца;
– 4 столовые ложки масла;
– 1 литр масла для жарки;
начинка:
– 100 грамм мака;
– 1 столовая ложка сахара;
– 100 грамм варенья;
– 100 грамм шоколада;
– 100 грамм вишни.

Приготовление:

  1. Для начала подготовьте опару. Для этого необходимо развести дрожжи в теплом молоке и добавить в него 8 столовых ложек муки от общего количества и 2 столовых ложки сахара. Поставьте смесь на пол часа в теплое место.
  2. После того как пройдет 30 минут, и на опаре появятся крохотные пузырьки, замесите тесто.
  3. Для этого необходимо просеять муку в глубокую миску и влить в нее опару, растительное масло и взбитые с сахаром яйца.
  4. Замесите тесто и оставьте на час в теплом месте.
  5. За время, пока тесто приподнимается, приготовьте начинку. Здесь есть несколько вариантов.
  6. Вы можете запарить и перетереть мак. Если выберете замороженные вишни, следует не забыть сцедить лишнюю жидкость.
  7. Шоколад измельчите на несколько кусков.
  8. Когда тесто поднимется, раскатайте пласт и вырежьте стаканом одинаковые кружочки.
  9. Внутрь каждого выложите выбранную начинку и накройте другой частью теста, плотно защелкните края.
  10. Залепленным краем положите пышки на посыпанную мукой поверхность и оставьте на несколько минут.
  11. Для жарки пампухов выберите правильную посуду. Это может быть кастрюля с толстым дном или глубокая сковорода.
  12. Разогрейте 1 литр растительного масла. Когда на дне появляются небольшие пузырьки, пышки можно жарить.
  13. Опускайте в масло пышки и обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета.
  14. По желанию румяные горячие пончики можно посыпать пудрой.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська