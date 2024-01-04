Їх випікають з любов'ю та турботою, тому традиційно вони є символом різдвяних свят. Пампухи слід обов'язково приготувати на Водохреще, аби святкування виглядало довершеним.
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Рецепт пампухів
- Час: 3 години
- Порцій: 4
Приготування:
- Для початку підготуйте опару. Для цього необхідно розвести дріжджі в теплому молоці та додати до нього 8 столових ложок борошна від загальної кількості і 2 столові ложки цукру. Поставте суміш на пів години в тепле місце.
- Після того, як мине 30 хвилин, і на опарі з’являться крихітні бульбашки, замісіть тісто.
- Для цього необхідно просіяти борошно в глибоку миску та влити до нього опару, олію та збиті з цукром яйця.
- Замісіть тісто та залиште у теплому місці на годину.
- За час, поки тісто піднімається, приготуйте начинку. Тут є кілька варіантів.
- Ви можете запарити та перетерти мак. Якщо оберете заморожені вишні, слід не забути зцідити зайву рідину.
- Шоколад подрібніть на кілька шматків.
- Коли тісто підніметься, розкачайте пласт і виріжте склянкою однакові кружальця.
- В середину кожного викладіть обрану начинку та накрийте іншою частиною тіста, щільно защипніть краї.
- Заліпленим краєм покладіть пампухи на посипану борошном поверхню і залишіть на кілька хвилин.
- Для смаження пампухів оберіть правильний посуд. Це може бути каструля з товстим дном чи глибока сковорідка.
- Розігрійте 1 літр олії. Коли на дні з'являються невеликі пухирці, пампухи можна смажити.
- Опускайте в олію пампухи та обсмажуйте з обох сторін до золотистого кольору.
- За бажанням рум’яні гарячі пампухи можна посипати пудрою.