Їх випікають з любов'ю та турботою, тому традиційно вони є символом різдвяних свят. Пампухи слід обов'язково приготувати на Водохреще, аби святкування виглядало довершеним.

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Рецепт пампухів

  • Час: 3 години
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Для початку підготуйте опару. Для цього необхідно розвести дріжджі в теплому молоці та додати до нього 8 столових ложок борошна від загальної кількості і 2 столові ложки цукру. Поставте суміш на пів години в тепле місце.
  2. Після того, як мине 30 хвилин, і на опарі з’являться крихітні бульбашки, замісіть тісто.
  3. Для цього необхідно просіяти борошно в глибоку миску та влити до нього опару, олію та збиті з цукром яйця.
  4. Замісіть тісто та залиште у теплому місці на годину.
  5. За час, поки тісто піднімається, приготуйте начинку. Тут є кілька варіантів.
  6. Ви можете запарити та перетерти мак. Якщо оберете заморожені вишні, слід не забути зцідити зайву рідину.
  7. Шоколад подрібніть на кілька шматків.
  8. Коли тісто підніметься, розкачайте пласт і виріжте склянкою однакові кружальця.
  9. В середину кожного викладіть обрану начинку та накрийте іншою частиною тіста, щільно защипніть краї.
  10. Заліпленим краєм покладіть пампухи на посипану борошном поверхню і залишіть на кілька хвилин.
  11. Для смаження пампухів оберіть правильний посуд. Це може бути каструля з товстим дном чи глибока сковорідка.
  12. Розігрійте 1 літр олії. Коли на дні з'являються невеликі пухирці, пампухи можна смажити.
  13. Опускайте в олію пампухи та обсмажуйте з обох сторін до золотистого кольору.
  14. За бажанням рум’яні гарячі пампухи можна посипати пудрою.