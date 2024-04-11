Тесто на 10 желтков и отделка колосками: пасха по проверенному рецепту от Лилии Цвит
11 апреля 2024, 23:55Читати новину українською
Источник:Ютуб Лилия Цвит
Пасху невозможно представить без символа света и домашнего уюта - пухлого и душистого кулича. Этот традиционный пасхальный хлеб несет в себе не только радость празднования, но и глубокое символическое значение.
Приготовление пасхи – это настоящее искусство, что передается из поколения в поколение, и каждая хозяйка имеет свои секреты и особые рецепты. Для того чтобы сдоба получилась идеальной следует знать точное количество ингредиентов и как правильно их добавлять.
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Пасха от Лилии Цвит
- Время: 3 часа
- Порций: 6
Звезда пасхальных праздников / Фото unsplashИнгредиенты:
для опары:
– 500 миллилитров молока;
– 100 грамм свежих дрожжей (или 30 грамм сухих);
– 3 столовых ложки сахара (от общего количества);
– 8 столовые ложки муки (от общего количества);
для теста:
– 10 куриных желтков;
– 100 грамм домашней сметаны;
– 50 грамм смальца;
– 150 грамм сливочного масла 82%;
– 50 миллилитров нерафинированного подсолнечного масла;
– пол чайной ложки соли;
– 300 грамм сахара;
– 16 грамм ванильного сахара;
– 1450 грамм просеянной муки;
– пол чайной ложки куркумы;
– цедра одного лимона;
– 1 столовая ложка водки;
– 400 грамм сухофруктов. Друзі вирішили зробити сюрприз і прийшли у гості без попередження? Будьте готові до будь-якої несподіванки разом із ТМ “Водний Світ”. Морепродукти бренду не тільки смачні, а й корисні, адже містять вітаміни, мінерали, Омега-3 та рибний білок. Вони обов’язково припадуть до душі навіть затятим гурманам.
Приготовление:
- Молоко комнатной температуры влейте в просторную миску, добавьте к нему сахар и дрожжи.
- Хорошо все перемешайте. После этого введите 8 столовых ложек муки и снова тщательно перемешайте.
- Закройте миску пленкой для хранения пищи или чистым полотенцем и оставьте в теплом месте на минимум полчаса.
- В другой миске смешайте до однородности мягкое сливочное масло, растопленный смалец, сметану, желтки, сахар, ванильный сахар и щепотку соли, взбивая миксером до того момента, пока сахар не растворится.
- Эту смесь из желтков добавьте к поднятой опаре, а затем постепенно, в три приема, вмешивайте муку, вымешивая тесто.
- Поверхность для замеса слегка смажьте маслом, выложите на нее тесто и замешивайте в течение 15 минут, время от времени добавляя немного масла.
- Готовое тесто снова поместите в миску, прикройте пленкой и оставьте до двух часов, чтобы оно поднялось.
- Смажьте руки маслом, промните тесто, добавьте в него водку, цедру лимона и запаренные сухофрукты с двумя столовыми ложками муки. Благодаря этому трюку исчезнет лишняя влага.
- Замесите тесто с сухофруктами до равномерности и снова накройте миску пленкой.
- Дайте тесту подняться еще раз в тепле на один час, смазывая верх маслом.
- Еще раз обомните тесто, подготовьте формы для выпечки, выложите тесто, заполнив их на одну треть.
- По желанию можете украсить верх кулича фигурками из теста.
- Когда куличи поднимутся втрое, смажьте их верх желтком и поставьте в духовку, предварительно разогретую до 160 градусов. Маленькие куличи пеките около 30 минут, большие – до часа.