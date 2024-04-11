Приготування паски – це справжнє мистецтво, що передається з покоління в покоління, і кожна господиня має свої секрети та особливі рецепти. Для того, щоб здоба вийшла ідеальною слід знати точну кількість інгредієнтів та як правильно їх додавати.

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Паска від Лілії Цвіт

Час : 3 години

: 3 години Порцій: 6

Зірка великодніх свят / Фото unsplash

Інгредієнти:

для опари:

– 500 мілілітрів молока;

– 100 грамів свіжих дріжджів (30 грамів сухих);

– 3 столових ложки цукру (від загальної кількості);

– 8 столові ложки борошна (від загальної кількості);

для тіста:

– 10 курячих жовтків;

– 100 грамів домашньої сметани;

– 50 грамів смальцю;

– 150 грамів вершкового масла 82%;

– 50 мілілітрів нерафінованої соняшникової олії;

– пів чайної ложки солі;

– 300 грамів цукру;

– 16 грамів ванільного цукру;

– 1450 грамів просіяного борошна;

– пів чайної ложки куркуми;

– цедра одного лимона;

– 1 столова ложка горілки;

– 400 грамів сухофруктів.

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Приготування:

Молоко кімнатної температури влийте у простору миску, додайте до нього цукор та дріжджі. Добре все перемішайте. Після цього введіть 8 столових ложок борошна і знову ретельно перемішайте. Закрийте миску плівкою для зберігання їжі або чистим рушником та залишіть у теплому місці на щонайменше пів години. У іншій мисці змішайте до однорідності м'яке вершкове масло, розтоплений смалець, сметану, жовтки, цукор, ванільний цукор і щіпку солі, збиваючи міксером до того моменту, поки цукор не розчиниться. Цю суміш з жовтків додайте до піднятої опари, а потім поступово, у три прийоми, вмішуйте борошно, вимішуючи тісто. Поверхню для замісу злегка змастіть олією, викладіть на неї тісто і замішуйте впродовж 15 хвилин, час від часу додаючи трохи олії. Готове тісто знову помістіть у миску, прикрийте плівкою і залишіть до двох годин, щоб воно піднялося. Змастіть руки олією, промніть тісто, додайте в нього горілку, цедру лимона і запарені сухофрукти з двома столовими ложками борошна. Завдяки цьому трюку зникне зайва волога. Замісіть тісто з сухофруктами до рівномірності і знову накрийте миску плівкою. Дайте тісту піднятися ще раз у теплі на одну годину, змащуючи верх олією. Ще раз обімніть тісто, підготуйте форми для випічки, викладіть тісто, заповнивши їх на одну третину. За бажанням можете прикрасити верх паски фігурками з тіста. Коли паски піднімуться втричі, змастіть їхній верх жовтком і поставте в духовку, попередньо розігріту до 160 градусів. Маленькі паски печіть близько 30 хвилин, великі – до години.

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