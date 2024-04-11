Приготування паски – це справжнє мистецтво, що передається з покоління в покоління, і кожна господиня має свої секрети та особливі рецепти. Для того, щоб здоба вийшла ідеальною слід знати точну кількість інгредієнтів та як правильно їх додавати.

Цікаво Користь у кожному шматочку: 5 ідей казкових сніданків із морепродуктами

Паска від Лілії Цвіт

  • Час: 3 години
  • Порцій: 6

Паска - рецепт

Зірка великодніх свят / Фото unsplash

Приготування:

  1. Молоко кімнатної температури влийте у простору миску, додайте до нього цукор та дріжджі.
  2. Добре все перемішайте. Після цього введіть 8 столових ложок борошна і знову ретельно перемішайте.
  3. Закрийте миску плівкою для зберігання їжі або чистим рушником та залишіть у теплому місці на щонайменше пів години.
  4. У іншій мисці змішайте до однорідності м'яке вершкове масло, розтоплений смалець, сметану, жовтки, цукор, ванільний цукор і щіпку солі, збиваючи міксером до того моменту, поки цукор не розчиниться.
  5. Цю суміш з жовтків додайте до піднятої опари, а потім поступово, у три прийоми, вмішуйте борошно, вимішуючи тісто.
  6. Поверхню для замісу злегка змастіть олією, викладіть на неї тісто і замішуйте впродовж 15 хвилин, час від часу додаючи трохи олії.
  7. Готове тісто знову помістіть у миску, прикрийте плівкою і залишіть до двох годин, щоб воно піднялося.
  8. Змастіть руки олією, промніть тісто, додайте в нього горілку, цедру лимона і запарені сухофрукти з двома столовими ложками борошна. Завдяки цьому трюку зникне зайва волога.
  9. Замісіть тісто з сухофруктами до рівномірності і знову накрийте миску плівкою.
  10. Дайте тісту піднятися ще раз у теплі на одну годину, змащуючи верх олією.
  11. Ще раз обімніть тісто, підготуйте форми для випічки, викладіть тісто, заповнивши їх на одну третину.
  12. За бажанням можете прикрасити верх паски фігурками з тіста.
  13. Коли паски піднімуться втричі, змастіть їхній верх жовтком і поставте в духовку, попередньо розігріту до 160 градусів. Маленькі паски печіть близько 30 хвилин, великі – до години.