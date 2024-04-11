Приготування паски – це справжнє мистецтво, що передається з покоління в покоління, і кожна господиня має свої секрети та особливі рецепти. Для того, щоб здоба вийшла ідеальною слід знати точну кількість інгредієнтів та як правильно їх додавати.
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Паска від Лілії Цвіт
- Час: 3 години
- Порцій: 6
Зірка великодніх свят / Фото unsplash
Приготування:
- Молоко кімнатної температури влийте у простору миску, додайте до нього цукор та дріжджі.
- Добре все перемішайте. Після цього введіть 8 столових ложок борошна і знову ретельно перемішайте.
- Закрийте миску плівкою для зберігання їжі або чистим рушником та залишіть у теплому місці на щонайменше пів години.
- У іншій мисці змішайте до однорідності м'яке вершкове масло, розтоплений смалець, сметану, жовтки, цукор, ванільний цукор і щіпку солі, збиваючи міксером до того моменту, поки цукор не розчиниться.
- Цю суміш з жовтків додайте до піднятої опари, а потім поступово, у три прийоми, вмішуйте борошно, вимішуючи тісто.
- Поверхню для замісу злегка змастіть олією, викладіть на неї тісто і замішуйте впродовж 15 хвилин, час від часу додаючи трохи олії.
- Готове тісто знову помістіть у миску, прикрийте плівкою і залишіть до двох годин, щоб воно піднялося.
- Змастіть руки олією, промніть тісто, додайте в нього горілку, цедру лимона і запарені сухофрукти з двома столовими ложками борошна. Завдяки цьому трюку зникне зайва волога.
- Замісіть тісто з сухофруктами до рівномірності і знову накрийте миску плівкою.
- Дайте тісту піднятися ще раз у теплі на одну годину, змащуючи верх олією.
- Ще раз обімніть тісто, підготуйте форми для випічки, викладіть тісто, заповнивши їх на одну третину.
- За бажанням можете прикрасити верх паски фігурками з тіста.
- Коли паски піднімуться втричі, змастіть їхній верх жовтком і поставте в духовку, попередньо розігріту до 160 градусів. Маленькі паски печіть близько 30 хвилин, великі – до години.