Рецепт передается из поколения в поколение: как испечь пасху на закваске

Пасха – символ духовности, веры и объединения семей. Есть очень много вариантов приготовления этой праздничной сдобы, поэтому каждый может найти рецепт, который станет любимым.

В каждой семье есть свой уникальный рецепт для приготовления пасхи, который передается из поколения в поколение. Попробуйте испечь кулич на закваске и каждый год будет повторять этот рецепт.

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Пасха на закваске

Время: 4 часа

4 часа Порций: 6

Особенно рыхлая и вкусная / Фото pexels

– 1 стакан муки;– 1 стакан чистой воды;– 1 чайная ложка закваски из ржаной или пшеничной муки;– 150 грамм муки;– 150 миллилитров чистой воды;– 380 грамм муки;– 300 грамм готовой закваски;– 3 яйца;– 100 грамм сахара;– 100 грамм изюма (+50 миллилитров коньяка или рома – по желанию);– 80 грамм сливочного масла;– 50 миллилитров кислого молока (можно заменить молоком);– 10 грамм ванильного сахара;– 1 чайная ложка соли без горки.

Приготовление:

В миске соедините чайную ложку старой закваски для хлеба на ржаной или пшеничной муке с обычной мукой и водой. Все ингредиенты перемешайте и накройте пищевой пленкой или чистой тканью. Оставьте на 8 часов при комнатной температуре. Через указанное время добавьте по 150 грамм муки и воды, снова перемешайте до однородности, накройте полотенцем и оставьте на 12 часов при комнатной температуре. Через указанное время просейте в большую миску муку и сделайте в центре углубление. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром венчиком до образования легкой пены. Сливочное масло растопите на водяной бане или в микроволновой печи, смешайте с молоком и влейте полученную смесь к яичной массе. Смешайте все вместе до однородности. Просейте муку через сито и добавьте половину в яично-молочную жидкость, закваску. Все тщательно перемешайте. Аккуратно по несколько порций влейте в густое тесто молочную смесь, оставшуюся, и вымесите руками до однородности. Накройте тесто легким и влажным полотенцем, оставьте на 20 минут при комнатной температуре. Изюм залейте горячей водой и оставьте на 20 минут. Изюм замочите в воде или алкоголе. Добавьте в тесто изюм, соль и вымесите руками 10 – 15 минут. Переложите тесто в миску, смазанную растительным маслом и смажьте маслом поверхность теста. Накройте миску легким влажным полотенцем и оставьте на 3 часа при комнатной температуре. При этом каждый час необходимо раскатывать тесто в квадратный лист, складывать края всех четырех сторон к центру так, чтобы получился конверт и класть тесто обратно в миску "швами" вниз. Формы для выпекания кулича смажьте жиром или сливочным маслом и присыпьте мукой, разложите по ним тесто. Однако помните, чтобы кулич еще будет расти, поэтому следует оставить на это место в форме. Оставьте куличи на закваске подходить на 2,5 часа при комнатной температуре. Через указанное время поставить куличи в разогретую до 160/180 градусов духовку. Выпекать куличи с закваской примерно полчаса до румяности. Выньте формы и оставьте на 5 – 10 минут остывать. Достаньте из форм куличи и дайте полностью их остудить. Охлажденные куличи смазать глазурью, украсьте и дайте глазури застыть.

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