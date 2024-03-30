Рецепт передается из поколения в поколение: как испечь пасху на закваске
30 марта 2024, 12:25Читати новину українською
Источник:foodideas
Пасха – символ духовности, веры и объединения семей. Есть очень много вариантов приготовления этой праздничной сдобы, поэтому каждый может найти рецепт, который станет любимым.
В каждой семье есть свой уникальный рецепт для приготовления пасхи, который передается из поколения в поколение. Попробуйте испечь кулич на закваске и каждый год будет повторять этот рецепт.
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Пасха на закваске
- Время: 4 часа
- Порций: 6
для закваски:
– 1 стакан муки;
– 1 стакан чистой воды;
– 1 чайная ложка закваски из ржаной или пшеничной муки;
закваска для приготовления кулича:
– 150 грамм муки;
– 150 миллилитров чистой воды;
пасхальный кулич:
– 380 грамм муки;
– 300 грамм готовой закваски;
– 3 яйца;
– 100 грамм сахара;
– 100 грамм изюма (+50 миллилитров коньяка или рома – по желанию);
– 80 грамм сливочного масла;
– 50 миллилитров кислого молока (можно заменить молоком);
– 10 грамм ванильного сахара;
– 1 чайная ложка соли без горки.
Приготовление:
- В миске соедините чайную ложку старой закваски для хлеба на ржаной или пшеничной муке с обычной мукой и водой.
- Все ингредиенты перемешайте и накройте пищевой пленкой или чистой тканью.
- Оставьте на 8 часов при комнатной температуре.
- Через указанное время добавьте по 150 грамм муки и воды, снова перемешайте до однородности, накройте полотенцем и оставьте на 12 часов при комнатной температуре.
- Через указанное время просейте в большую миску муку и сделайте в центре углубление.
- В отдельной миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром венчиком до образования легкой пены.
- Сливочное масло растопите на водяной бане или в микроволновой печи, смешайте с молоком и влейте полученную смесь к яичной массе.
- Смешайте все вместе до однородности.
- Просейте муку через сито и добавьте половину в яично-молочную жидкость, закваску.
- Все тщательно перемешайте.
- Аккуратно по несколько порций влейте в густое тесто молочную смесь, оставшуюся, и вымесите руками до однородности.
- Накройте тесто легким и влажным полотенцем, оставьте на 20 минут при комнатной температуре.
- Изюм залейте горячей водой и оставьте на 20 минут.
- Изюм замочите в воде или алкоголе.
- Добавьте в тесто изюм, соль и вымесите руками 10 – 15 минут.
- Переложите тесто в миску, смазанную растительным маслом и смажьте маслом поверхность теста.
- Накройте миску легким влажным полотенцем и оставьте на 3 часа при комнатной температуре.
- При этом каждый час необходимо раскатывать тесто в квадратный лист, складывать края всех четырех сторон к центру так, чтобы получился конверт и класть тесто обратно в миску "швами" вниз.
- Формы для выпекания кулича смажьте жиром или сливочным маслом и присыпьте мукой, разложите по ним тесто.
- Однако помните, чтобы кулич еще будет расти, поэтому следует оставить на это место в форме.
- Оставьте куличи на закваске подходить на 2,5 часа при комнатной температуре. Через указанное время поставить куличи в разогретую до 160/180 градусов духовку.
- Выпекать куличи с закваской примерно полчаса до румяности. Выньте формы и оставьте на 5 – 10 минут остывать.
- Достаньте из форм куличи и дайте полностью их остудить. Охлажденные куличи смазать глазурью, украсьте и дайте глазури застыть.