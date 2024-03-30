В каждой семье есть свой уникальный рецепт для приготовления пасхи, который передается из поколения в поколение. Попробуйте испечь кулич на закваске и каждый год будет повторять этот рецепт.

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Пасха на закваске

  • Время: 4 часа
  • Порций: 6

Как приготовить пасху на закваскеОсобенно рыхлая и вкусная / Фото pexels

Приготовление:

  1. В миске соедините чайную ложку старой закваски для хлеба на ржаной или пшеничной муке с обычной мукой и водой.
  2. Все ингредиенты перемешайте и накройте пищевой пленкой или чистой тканью.
  3. Оставьте на 8 часов при комнатной температуре.
  4. Через указанное время добавьте по 150 грамм муки и воды, снова перемешайте до однородности, накройте полотенцем и оставьте на 12 часов при комнатной температуре.
  5. Через указанное время просейте в большую миску муку и сделайте в центре углубление.
  6. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром венчиком до образования легкой пены.
  7. Сливочное масло растопите на водяной бане или в микроволновой печи, смешайте с молоком и влейте полученную смесь к яичной массе.
  8. Смешайте все вместе до однородности.
  9. Просейте муку через сито и добавьте половину в яично-молочную жидкость, закваску.
  10. Все тщательно перемешайте.
  11. Аккуратно по несколько порций влейте в густое тесто молочную смесь, оставшуюся, и вымесите руками до однородности.
  12. Накройте тесто легким и влажным полотенцем, оставьте на 20 минут при комнатной температуре.
  13. Изюм залейте горячей водой и оставьте на 20 минут.
  14. Изюм замочите в воде или алкоголе.
  15. Добавьте в тесто изюм, соль и вымесите руками 10 – 15 минут.
  16. Переложите тесто в миску, смазанную растительным маслом и смажьте маслом поверхность теста.
  17. Накройте миску легким влажным полотенцем и оставьте на 3 часа при комнатной температуре.
  18. При этом каждый час необходимо раскатывать тесто в квадратный лист, складывать края всех четырех сторон к центру так, чтобы получился конверт и класть тесто обратно в миску "швами" вниз.
  19. Формы для выпекания кулича смажьте жиром или сливочным маслом и присыпьте мукой, разложите по ним тесто.
  20. Однако помните, чтобы кулич еще будет расти, поэтому следует оставить на это место в форме.
  21. Оставьте куличи на закваске подходить на 2,5 часа при комнатной температуре. Через указанное время поставить куличи в разогретую до 160/180 градусов духовку.
  22. Выпекать куличи с закваской примерно полчаса до румяности. Выньте формы и оставьте на 5 – 10 минут остывать.
  23. Достаньте из форм куличи и дайте полностью их остудить. Охлажденные куличи смазать глазурью, украсьте и дайте глазури застыть.