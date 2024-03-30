У кожній сім'ї є свій унікальний рецепт для приготування паски, який передається з покоління в покоління. Спробуйте спекти паску на заквасці та щороку буде повторювати цей рецепт.
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Паска на заквасці
- Час: 4 години
- Порцій: 6
Особливо пухка та смачна / Фото pexels
Приготування:
- У мисці з'єднайте чайну ложку старої закваски для хліба на житньому або пшеничному борошні зі звичайним борошном і водою.
- Всі інгредієнти перемішайте та накрийте харчовою плівкою або чистою тканиною.
- Залишіть на 8 годин при кімнатній температурі.
- Через вказаний час додайте по 150 грамів борошна та води, знову перемішайте до однорідності, накрийте рушником і залишіть на 12 годин при кімнатній температурі.
- Через вказаний час просійте у велику миску борошно і зробіть в центрі заглиблення.
- В окремій мисці збийте яйця з цукром та ванільним цукром вінчиком до утворення легкої піни.
- Вершкове масло розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовій печі, змішайте з молоком і влийте отриману суміш до яєчної маси.
- Змішайте все разом до однорідності.
- Просійте борошно через сито та додайте половину у яєчно-молочної рідини, закваску.
- Все ретельно перемішайте.
- Акуратно по кілька порцій влийте в густе тісто молочну суміш, що залишилася, і вимісіть руками до однорідності.
- Накрийте тісто легким та вологим рушником, залишіть на 20 хвилин при кімнатній температурі.
- Родзинки залийте гарячою водою і залишіть на 20 хвилин.
- Родзинки замочіть у воді або алкоголі.
- Додайте в тісто родзинки, сіль і вимісіть руками 10 – 15 хвилин.
- Перекладіть тісто в миску, змащену олією і змастіть олією поверхню тіста.
- Накрийте миску легким вологим рушником і залишіть на 3 години при кімнатній температурі.
- При цьому щогодини необхідно розкачувати тісто в квадратний лист, складати краї всіх чотирьох сторін до центру так, щоб вийшов конверт і класти тісто назад у миску "швами" вниз.
- Форми для випікання паски змастіть жиром або вершковим маслом і присипте борошном, розкладіть по них тісто.
- Проте пам'ятайте, щоб паска ще буде рости, тому слід залишити на це місце у формі.
- Залишіть паски на заквасці підходити на 2,5 години при кімнатній температурі. Через вказаний час поставити паски в розігріту до 160/180 градусів духовку.
- Випікати паски із закваскою приблизно пів години до рум'яності. Вийміть форми і залишіть на 5 – 10 хвилин остигати.
- Дістаньте з форм паски та дайте повністю їх остудити. Охолоджені паски змастити глазур'ю, прикрасьте і дайте глазурі застигнути.