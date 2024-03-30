У кожній сім'ї є свій унікальний рецепт для приготування паски, який передається з покоління в покоління. Спробуйте спекти паску на заквасці та щороку буде повторювати цей рецепт.

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Паска на заквасці

  • Час: 4 години
  • Порцій: 6

Як приготувати паску на заквасціОсобливо пухка та смачна / Фото pexels

Приготування:

  1. У мисці з'єднайте чайну ложку старої закваски для хліба на житньому або пшеничному борошні зі звичайним борошном і водою.
  2. Всі інгредієнти перемішайте та накрийте харчовою плівкою або чистою тканиною.
  3. Залишіть на 8 годин при кімнатній температурі.
  4. Через вказаний час додайте по 150 грамів борошна та води, знову перемішайте до однорідності, накрийте рушником і залишіть на 12 годин при кімнатній температурі.
  5. Через вказаний час просійте у велику миску борошно і зробіть в центрі заглиблення.
  6. В окремій мисці збийте яйця з цукром та ванільним цукром вінчиком до утворення легкої піни.
  7. Вершкове масло розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовій печі, змішайте з молоком і влийте отриману суміш до яєчної маси.
  8. Змішайте все разом до однорідності.
  9. Просійте борошно через сито та додайте половину у яєчно-молочної рідини, закваску.
  10. Все ретельно перемішайте.
  11. Акуратно по кілька порцій влийте в густе тісто молочну суміш, що залишилася, і вимісіть руками до однорідності.
  12. Накрийте тісто легким та вологим рушником, залишіть на 20 хвилин при кімнатній температурі.
  13. Родзинки залийте гарячою водою і залишіть на 20 хвилин.
  14. Родзинки замочіть у воді або алкоголі.
  15. Додайте в тісто родзинки, сіль і вимісіть руками 10 – 15 хвилин.
  16. Перекладіть тісто в миску, змащену олією і змастіть олією поверхню тіста.
  17. Накрийте миску легким вологим рушником і залишіть на 3 години при кімнатній температурі.
  18. При цьому щогодини необхідно розкачувати тісто в квадратний лист, складати краї всіх чотирьох сторін до центру так, щоб вийшов конверт і класти тісто назад у миску "швами" вниз.
  19. Форми для випікання паски змастіть жиром або вершковим маслом і присипте борошном, розкладіть по них тісто.
  20. Проте пам'ятайте, щоб паска ще буде рости, тому слід залишити на це місце у формі.
  21. Залишіть паски на заквасці підходити на 2,5 години при кімнатній температурі. Через вказаний час поставити паски в розігріту до 160/180 градусів духовку.
  22. Випікати паски із закваскою приблизно пів години до рум'яності. Вийміть форми і залишіть на 5 – 10 хвилин остигати.
  23. Дістаньте з форм паски та дайте повністю їх остудити. Охолоджені паски змастити глазур'ю, прикрасьте і дайте глазурі застигнути.