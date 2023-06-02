Поместите масло и сахар в миску, взбейте миксером до получения лёгкой и пышной масляной массы.

Поместите масло и сахар в миску, взбейте миксером до получения лёгкой и пышной масляной массы.

Поместите масло и сахар в миску, взбейте миксером до получения лёгкой и пышной масляной массы.

Добавьте яйцо, ваниль и снова взбивайте до однородности.

Добавьте яйцо, ваниль и снова взбивайте до однородности.

Добавьте яйцо, ваниль и снова взбивайте до однородности.

Вылейте в него тесто и разровняйте.

Вылейте в него тесто и разровняйте.

Круглую форму диаметром 20 сантиметров выстелите бумагой для выпечки. Вылейте в него тесто и разровняйте.

Выпекайте пирог при температуре 175 градусов, желательно без конвекции, примерно 30 – 35 минут до сухой палочки.

Выпекайте пирог при температуре 175 градусов, желательно без конвекции, примерно 30 – 35 минут до сухой палочки.

Выпекайте пирог при температуре 175 градусов, желательно без конвекции, примерно 30 – 35 минут до сухой палочки.