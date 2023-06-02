Пиріг з корицею і ревенем виходить пухким і ніжним. Після випікання верх коржа варто змастити вершковим маслом та посипати цукром, тоді смаколик перетвориться на соковитий шматок задоволення.

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Рецепт пирога з ревенем та корицею

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Особливий смак / Фото moje wypieki

Інгредієнти:

– 60 грамів вершкового масла;

– 150 грамів цукру;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту або ванільного цукру;

– 1 велике яйце;

– 150 грамів пшеничного борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 80 мілілітрів молока;

– 250 грамів ревеню;

– 10 грамів розтопленого вершкового масла;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 чайна ложка меленої кориці.

Приготування:

Помістіть масло та цукор у миску, збийте міксером до отримання легкої і пишної масляної маси.

Додайте яйце, ваніль і знову збивайте до однорідності.

Просійте пшеничне борошно, розпушувач і влийте молоко безпосередньо в масляну суміш.

Перемішуйте лопаткою, поки інгредієнти не з’єднаються.

Круглу форму діаметром 20 сантиметрів вистеліть папером для випічки. Вилийте в нього тісто і розрівняйте.

Покладіть нарізаний ревінь поверх коржа.

Випікайте пиріг при температурі 175 градусів, бажано без конвекції, приблизно 30 – 35 хвилин до сухої палички.

Вийміть пляцок з духовки і поки він ще гарячий змастіть верх розтопленим маслом та посипте 1 столовою ложкою цукру, змішаного з меленою корицею, і дайте охолонути.

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