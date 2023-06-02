Что приготовить к чаю: пирог из ревеня и корицы
2 июня 2023, 18:26Читати новину українською
Источник:moje wypieki
Простой и быстрый бисквитный пирог с добавлением ревеня и корицы – отличный вариант быстрого десерта к чаю. Нетипичные сочетания станут настоящим сюрпризом для вашего вкуса.
Пирог с корицей и ревенем получается рыхлым и нежным. После выпекания верх лепешки следует смазать сливочным маслом и посыпать сахаром, тогда вкусняшка превратится в сочный кусок удовольствия.
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Рецепт пирога с ревенем и корицей
- Время: 1 час
- Порций: 6
– 60 грамм сливочного масла;
– 150 грамм сахара;
– 1 чайная ложка ванильного экстракта или ванильного сахара;
– 1 большое яйцо;
– 150 грамм пшеничной муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 80 миллилитров молока;
– 250 грамм ревеня;
– 10 грамм растопленного сливочного масла;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 чайная ложка молотой корицы.
Приготовление:
- Поместите масло и сахар в миску, взбейте миксером до получения лёгкой и пышной масляной массы.
- Добавьте яйцо, ваниль и снова взбивайте до однородности.
- Просейте пшеничную муку, разрыхлитель и влейте молоко непосредственно в масляную смесь.
- Перемешивайте лопаткой, пока ингредиенты не соединятся.
- Круглую форму диаметром 20 сантиметров выстелите бумагой для выпечки. Вылейте в него тесто и разровняйте.
- Положите нарезанный ревень поверх коржа.
- Выпекайте пирог при температуре 175 градусов, желательно без конвекции, примерно 30 – 35 минут до сухой палочки.
- Извлеките площадку из духовки и пока он еще горячий смажьте верх растопленным маслом и посыпьте 1 столовой ложкой сахара, смешанного с молотой корицей, и дайте остыть.
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