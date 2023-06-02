Что приготовить к чаю: пирог из ревеня и корицы

Пирог с корицей и ревенем получается рыхлым и нежным. После выпекания верх лепешки следует смазать сливочным маслом и посыпать сахаром, тогда вкусняшка превратится в сочный кусок удовольствия.

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Рецепт пирога с ревенем и корицей

Рецепт пирога с ревенем и корицей

Рецепт пирога с ревенем и корицей

Особый вкус / Фото moje wypieki

60 грамм сливочного масла;

– 150 грамм сахара;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта или ванильного сахара;

– 1 большое яйцо;

– 150 грамм пшеничной муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 80 миллилитров молока;

– 250 грамм ревеня;

– 10 грамм растопленного сливочного масла;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 чайная ложка молотой корицы.

Приготовление:

Поместите масло и сахар в миску, взбейте миксером до получения лёгкой и пышной масляной массы.

Добавьте яйцо, ваниль и снова взбивайте до однородности.

Просейте пшеничную муку, разрыхлитель и влейте молоко непосредственно в масляную смесь.

Перемешивайте лопаткой, пока ингредиенты не соединятся.

Круглую форму диаметром 20 сантиметров выстелите бумагой для выпечки. Вылейте в него тесто и разровняйте.

Положите нарезанный ревень поверх коржа.

Выпекайте пирог при температуре 175 градусов, желательно без конвекции, примерно 30 – 35 минут до сухой палочки.