Торт "Пʼяна Вишня" має кілька варіантів приготування, один із них без випічки – це дуже легко та швидко. Спробуйте приготувати – впорається навіть дитина.
Не пропустіть Бюджетна випічка з яблук: рецепт повторить навіть дитина – треба лише 3 інгредієнти
Рецепт "П'яної вишні" без випічки
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Висипте вишню у миску та влийте туди алкоголь. Вони мають настоятися щонайменше 3 години.
- М’яке масло збийте міксером на найнижчій швидкості.
- Поступово додайте згущене варене молоко та перемішайте.
- Всипте вишні.
- Подрібніть печиво та також додайте до солодкої маси.
- У форму діаметром 22 сантиметри викладіть харчову плівку та вилийте масу розрівнюйте його добре.
- Зверху затріть шоколадом.
- Поставте в холодильник на 3 години.