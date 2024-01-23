Торт "Пʼяна Вишня" має кілька варіантів приготування, один із них без випічки – це дуже легко та швидко. Спробуйте приготувати – впорається навіть дитина.

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Рецепт "П'яної вишні" без випічки

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Висипте вишню у миску та влийте туди алкоголь. Вони мають настоятися щонайменше 3 години.
  2. М’яке масло збийте міксером на найнижчій швидкості.
  3. Поступово додайте згущене варене молоко та перемішайте.
  4. Всипте вишні.
  5. Подрібніть печиво та також додайте до солодкої маси.
  6. У форму діаметром 22 сантиметри викладіть харчову плівку та вилийте масу розрівнюйте його добре.
  7. Зверху затріть шоколадом.
  8. Поставте в холодильник на 3 години.