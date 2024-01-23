Торт "Пьяная вишня" без выпечки: быстрый рецепт для незваных гостей
23 января 2024, 10:05Читати новину українською
Источник:Хозяйка
Если неожиданные гости появились внезапно – у вас все равно еще есть шанс угостить их сладеньким. Приготовьте десерт с вишнями, который не нуждается в выпечке.
Торт "Пьяная Вишня" имеет несколько вариантов приготовления, один из них без выпечки – это очень легко и быстро. Попытайтесь приготовить – справится даже ребенок.
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Рецепт "Пьяной вишни" без выпечки
- Время: 25 минут
- Порций: 4
– 400 грамм вишни (без сока);
– 350 грамм мягкого сливочного масла;
– 450 грамм сгущенки (вареного);
– 180 грамм печенья крекер с какао;
– 180 грамм печенья крекер сливочный;
– 50 грамм коньяка (вино, ликер, водка, вино);
– шоколад для декора.
Приготовление:
- Сыпьте вишню в миску и влейте туда алкоголь. Они должны настояться не менее 3 часов.
- Мягкое масло взбейте миксером на самой низкой скорости.
- Постепенно добавьте сгущенку и перемешайте.
- Всыпьте вишни.
- Измельчите печенье и добавьте к сладкой массе.
- В форму диаметром 22 сантиметра выложите пищевую пленку и вылейте массу, разровняйте его хорошо.
- Сверху затрите шоколадом.
- Поставьте в холодильник на 3 часа.