Торт "Пьяная вишня" без выпечки: быстрый рецепт для незваных гостей

23 января 2024, 10:05
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Хозяйка

Если неожиданные гости появились внезапно – у вас все равно еще есть шанс угостить их сладеньким. Приготовьте десерт с вишнями, который не нуждается в выпечке.

Торт "Пьяная Вишня" имеет несколько вариантов приготовления, один из них без выпечки – это очень легко и быстро. Попытайтесь приготовить – справится даже ребенок.

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Рецепт "Пьяной вишни" без выпечки

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 грамм вишни (без сока);
– 350 грамм мягкого сливочного масла;
– 450 грамм сгущенки (вареного);
– 180 грамм печенья крекер с какао;
– 180 грамм печенья крекер сливочный;
– 50 грамм коньяка (вино, ликер, водка, вино);
– шоколад для декора.

Приготовление:

  1. Сыпьте вишню в миску и влейте туда алкоголь. Они должны настояться не менее 3 часов.
  2. Мягкое масло взбейте миксером на самой низкой скорости.
  3. Постепенно добавьте сгущенку и перемешайте.
  4. Всыпьте вишни.
  5. Измельчите печенье и добавьте к сладкой массе.
  6. В форму диаметром 22 сантиметра выложите пищевую пленку и вылейте массу, разровняйте его хорошо.
  7. Сверху затрите шоколадом.
  8. Поставьте в холодильник на 3 часа.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська