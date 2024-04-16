Он может стать настоящей звездой праздничного стола. Это десерт, сочетающий в себе свежесть и легкость яблок с деликатным кремом.
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Пирог из яблок, бисквитов и нежного розового крема от Лилии Цвит
- Время: 3 часа
- Порций: 6
Приготовление:
- Для бисквита взбейте белки до осветления.
- Добавьте сахар и продолжайте взбивать пока не образуются плотные пики.
- Добавьте желтки и снова все взбейте.
- В конце добавьте муку с разрыхлителем и аккуратно размешайте. Движениями снизу вверх, чтобы не осела белковая пена.
- Готовое теста, выложите в форму и запекайте при температуре 180 градусах 35 минут.
- Готовый бисквит охладите в форме и срежьте верхнюю корочку.
- Разрежьте бисквит на 2 равных коржа.
- Для смазывания яблочного коржа, яблоки измельчите на мелкие кубики. Посыпьте сахаром и оставьте на 2 часа.
- К яблокам добавьте измельченные орехи, мед и 3 желтка.
- Все тщательно перемешайте.
- Белки с сахаром взбейте до устойчивой массы. Добавьте 1 желток и продолжите взбивать.
- К взбитым яйцам добавьте половины мучной массы и перемешайте.
- Тогда добавьте половину яблочной массы. Поочередно добавляйте муку и яблоки.
- В результате у вас должно получиться яблочное тесто.
- Разогрейте духовку до 180°.
- Переложите яблочное тесто в форму и выпекайте примерно 40 минут.
- Для крема в миске соедините сахар, ванильный сахар, пудинг, крахмал и перемешайте.
- Добавьте сухие ингредиенты к молоку.
- Варите эту смесь на среднем огне.
- Оставьте на огне после того, как закипит на одну минуту, чтобы масса загустела. Осторожно, чтобы не пригорела.
- Охладите до комнатной температуры.
- Мягкое масло взбивайте до осветления.
- Постепенно добавьте к нему пудинговую массу.
- В результате у вас должен получиться густой и пышный крем.
- Когда все готово сложите пирог.
- На низ поместите белый бисквит и половину крема. Далее положите яблочный корж. И снова смажьте его оставшимся кремом.
- Сверху прикройте вторым бисквитом смажьте шоколадом.
- Дайте пирогу пропитаться в холодильнике не менее 8 – 12 часов.