Він може стати справжньою зіркою святкового столу. Це десерт, що поєднує в собі свіжість і легкість яблук з делікатним кремом.

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Пляцок з яблук, бісквітів та ніжного рожевого крему від Лілії Цвіт

  • Час: 3 години
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Для бісквіта збийте білки до посвітління.
  2. Додайте цукор і продовжуйте збивати поки не утворяться щільні піки.
  3. Додайте жовтки і знову все збийте.
  4. Вкінці додайте борошно з розпушувачем і акуратно розмішайте. Рухами знизу догори, щоб не осіла білкова піна.
  5. Готове тіста, викладіть у форму та запікайте при температурі 180 градусах 35 хвилин.
  6. Готовий бісквіт охолодіть у формі та зріжте верхню скоринку.
  7. Розріжте бісквіт на 2 рівні коржі.
  8. Для змащування яблучного коржа, яблука подрібніть на дрібні кубики. Посипте цукром та залишіть на 2 години.
  9. До яблук додайте подрібнені горіхи, мед та 3 жовтки.
  10. Все ретельно перемішайте.
  11. Білки з цукром збийте до стійкої маси. Додайте 1 жовток та продовжіть збивати.
  12. До збитих яєць додайте половини борошняної маси і перемішайте.
  13. Тоді додайте половину яблучної маси. Чергуючи додавайте борошно та яблука.
  14. В результаті у вас має вийти яблучне тісто.
  15. Розігрійте духовку до 180°.
  16. Перекладіть яблучне тісто у форму і випікайте приблизно 40 хвилин.
  17. Для крему у мисці з'єднайте цукор, ванільний цукор, пудинг, крохмаль та перемішайте.
  18. Додайте сухі інгредієнти до молока.
  19. Варіть цю суміш на середньому вогні.
  20. Залиште на вогні після того, як закипить на одну хвилину, щоб маса загусла. Обережно, щоб не пригоріла.
  21. Холодіть до кімнатної температури.
  22. М'яке масло збивайте до посвітління.
  23. Поступово додайте до нього пудингову масу.
  24. В результаті у вас має вийти густий та пишний крем.
  25. Коли все готово складіть пляцок.
  26. На низ помістіть білий бісквіт та половину крему. Далі покладіть яблучний корж. І знову змастіть його рештою крему.
  27. Зверху прикрийте другим бісквітом змастіть шоколадом.
  28. Дайте пляцкові просочитися у холодильнику щонайменше 8 – 12 годин.