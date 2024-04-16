Пляцок из яблок на Пасху: готовим с нежным розовым кремом по видеорецепту Лилии Цвит

Пасха – это не только время для традиционных куличей и писанок, но и прекрасная возможность порадовать своих близких чем-то особенно вкусным и оригинальным. Среди многообразия пасхальных лакомств выделяется пляцок с яблоками и нежным розовым кремом.

Он может стать настоящей звездой праздничного стола. Это десерт, сочетающий в себе свежесть и легкость яблок с деликатным кремом.

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Пирог из яблок, бисквитов и нежного розового крема от Лилии Цвит

Время: 3 часа

3 часа Порций: 6

Ингредиенты (форма 28×28 см):

для бисквитного коржа:

– 6 яиц;

– 180 грамм сахара;

– 250 грамм муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

для яблочного коржа:

– 700 грамм яблок чищеных;

– 100 грамм орехов;

– 100 миллилитров растительного масла;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 3 столовые ложки меда;

– 370 грамм муки;

– 4 яиц;

– 100 грамм сахара к яйцам;

– 3 столовые ложки сахара к яблокам;

для крема:

– 200 грамм сахара;

– 1 пакетик (18 грамм) ванильного сахара;

– 1 пакетик (40 грамм) пудинга;

– 20 грамм крахмала;

– 700 миллилитров молока;

– 400 грамм масла.

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Приготовление:

Для бисквита взбейте белки до осветления. Добавьте сахар и продолжайте взбивать пока не образуются плотные пики. Добавьте желтки и снова все взбейте. В конце добавьте муку с разрыхлителем и аккуратно размешайте. Движениями снизу вверх, чтобы не осела белковая пена. Готовое теста, выложите в форму и запекайте при температуре 180 градусах 35 минут. Готовый бисквит охладите в форме и срежьте верхнюю корочку. Разрежьте бисквит на 2 равных коржа. Для смазывания яблочного коржа, яблоки измельчите на мелкие кубики. Посыпьте сахаром и оставьте на 2 часа. К яблокам добавьте измельченные орехи, мед и 3 желтка. Все тщательно перемешайте. Белки с сахаром взбейте до устойчивой массы. Добавьте 1 желток и продолжите взбивать. К взбитым яйцам добавьте половины мучной массы и перемешайте. Тогда добавьте половину яблочной массы. Поочередно добавляйте муку и яблоки. В результате у вас должно получиться яблочное тесто. Разогрейте духовку до 180°. Переложите яблочное тесто в форму и выпекайте примерно 40 минут. Для крема в миске соедините сахар, ванильный сахар, пудинг, крахмал и перемешайте. Добавьте сухие ингредиенты к молоку. Варите эту смесь на среднем огне. Оставьте на огне после того, как закипит на одну минуту, чтобы масса загустела. Осторожно, чтобы не пригорела. Охладите до комнатной температуры. Мягкое масло взбивайте до осветления. Постепенно добавьте к нему пудинговую массу. В результате у вас должен получиться густой и пышный крем. Когда все готово сложите пирог. На низ поместите белый бисквит и половину крема. Далее положите яблочный корж. И снова смажьте его оставшимся кремом. Сверху прикройте вторым бисквитом смажьте шоколадом. Дайте пирогу пропитаться в холодильнике не менее 8 – 12 часов.