Пляцок из яблок на Пасху: готовим с нежным розовым кремом по видеорецепту Лилии Цвит
Источник:Ютуб Лилия Цвит
Пасха – это не только время для традиционных куличей и писанок, но и прекрасная возможность порадовать своих близких чем-то особенно вкусным и оригинальным. Среди многообразия пасхальных лакомств выделяется пляцок с яблоками и нежным розовым кремом.
Он может стать настоящей звездой праздничного стола. Это десерт, сочетающий в себе свежесть и легкость яблок с деликатным кремом.
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Пирог из яблок, бисквитов и нежного розового крема от Лилии Цвит
- Время: 3 часа
- Порций: 6
Ингредиенты (форма 28×28 см):
для бисквитного коржа:
– 6 яиц;
– 180 грамм сахара;
– 250 грамм муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
для яблочного коржа:
– 700 грамм яблок чищеных;
– 100 грамм орехов;
– 100 миллилитров растительного масла;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 3 столовые ложки меда;
– 370 грамм муки;
– 4 яиц;
– 100 грамм сахара к яйцам;
– 3 столовые ложки сахара к яблокам;
для крема:
– 200 грамм сахара;
– 1 пакетик (18 грамм) ванильного сахара;
– 1 пакетик (40 грамм) пудинга;
– 20 грамм крахмала;
– 700 миллилитров молока;
– 400 грамм масла.
Приготовление:
- Для бисквита взбейте белки до осветления.
- Добавьте сахар и продолжайте взбивать пока не образуются плотные пики.
- Добавьте желтки и снова все взбейте.
- В конце добавьте муку с разрыхлителем и аккуратно размешайте. Движениями снизу вверх, чтобы не осела белковая пена.
- Готовое теста, выложите в форму и запекайте при температуре 180 градусах 35 минут.
- Готовый бисквит охладите в форме и срежьте верхнюю корочку.
- Разрежьте бисквит на 2 равных коржа.
- Для смазывания яблочного коржа, яблоки измельчите на мелкие кубики. Посыпьте сахаром и оставьте на 2 часа.
- К яблокам добавьте измельченные орехи, мед и 3 желтка.
- Все тщательно перемешайте.
- Белки с сахаром взбейте до устойчивой массы. Добавьте 1 желток и продолжите взбивать.
- К взбитым яйцам добавьте половины мучной массы и перемешайте.
- Тогда добавьте половину яблочной массы. Поочередно добавляйте муку и яблоки.
- В результате у вас должно получиться яблочное тесто.
- Разогрейте духовку до 180°.
- Переложите яблочное тесто в форму и выпекайте примерно 40 минут.
- Для крема в миске соедините сахар, ванильный сахар, пудинг, крахмал и перемешайте.
- Добавьте сухие ингредиенты к молоку.
- Варите эту смесь на среднем огне.
- Оставьте на огне после того, как закипит на одну минуту, чтобы масса загустела. Осторожно, чтобы не пригорела.
- Охладите до комнатной температуры.
- Мягкое масло взбивайте до осветления.
- Постепенно добавьте к нему пудинговую массу.
- В результате у вас должен получиться густой и пышный крем.
- Когда все готово сложите пирог.
- На низ поместите белый бисквит и половину крема. Далее положите яблочный корж. И снова смажьте его оставшимся кремом.
- Сверху прикройте вторым бисквитом смажьте шоколадом.
- Дайте пирогу пропитаться в холодильнике не менее 8 – 12 часов.